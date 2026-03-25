BERNSTEIN RESEARCH stuft Sartorius Vorzuege auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Der Pharma- und Laborausrüster wolle sich zu einem der fortschrittlichsten Akteure im Bereich der digitalen Bioprozesstechnik entwickeln und habe dafür den Weg näher skizziert, schrieb Delphine Le Louet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Bewertung der Aktie schrieb sie, dass neben der Branchenerholung auch Marktexpansionen und die führende Stellung bei Single-Use-Technologien verkannt werde./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 06:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 06:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 216EUR auf Tradegate (25. März 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Delphine Le Louet
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 284
Kursziel alt: 284
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Delphine Le Louet
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 284
Kursziel alt: 284
Währung: EUR
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