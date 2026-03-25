BERNSTEIN RESEARCH stuft Sartorius Vorzuege auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Der Pharma- und Laborausrüster wolle sich zu einem der fortschrittlichsten Akteure im Bereich der digitalen Bioprozesstechnik entwickeln und habe dafür den Weg näher skizziert, schrieb Delphine Le Louet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Bewertung der Aktie schrieb sie, dass neben der Branchenerholung auch Marktexpansionen und die führende Stellung bei Single-Use-Technologien verkannt werde./rob/tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:35 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 06:26 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 216EUR auf Tradegate (25. März 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Delphine Le Louet

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 284

Kursziel alt: 284

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

