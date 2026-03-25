Warum Deutsche 3,6 Billionen € auf Konten liegen lassen – ein teurer Fehler

Deutsche Privathaushalte halten einen großen Teil ihres Vermögens weiterhin in Bargeld und Bankeinlagen. Laut Daten der Deutschen Bundesbank liegen rund 3,6 Billionen Euro auf Girokonten, Tagesgeldkonten oder klassischen Sparbüchern – oft nahezu unverzinst.

Was auf den ersten Blick sicher wirkt, hat langfristig einen entscheidenden Nachteil:

Während das Geld auf dem Konto liegen bleibt, verliert es real an Wert.

Gerade in den vergangenen Jahren ist dieser Effekt deutlich sichtbar geworden. Steigende Inflation sorgt dafür, dass die Kaufkraft kontinuierlich sinkt – unabhängig davon, ob das Vermögen wächst oder nicht. Wer sein Geld nicht investiert, trifft damit faktisch eine Entscheidung: gegen Rendite und für schleichenden Wertverlust.

Das unsichtbare Problem: Wie Inflation Geld entwertet

Inflation bedeutet vereinfacht: Mit der gleichen Geldmenge kann im Laufe der Zeit weniger gekauft werden. Preise für Energie, Lebensmittel, Mieten oder Dienstleistungen steigen – während das Geld auf dem Konto nominell gleich bleibt.

Genau darin liegt das Problem:

Der Wertverlust ist nicht direkt sichtbar. Es gibt keinen Kontostand, der sinkt. Stattdessen verliert das Geld schleichend an Kaufkraft.

Ein einfaches Beispiel zeigt den Effekt:

10.000 € bei 0 % Verzinsung

3 % Inflation pro Jahr

Nach 10 Jahren entspricht die Kaufkraft nur noch rund 7.400 €. Bei 5 % Inflation sind es sogar nur noch etwa 6.100 €.

Das bedeutet: Obwohl die Summe auf dem Konto unverändert bleibt, sinkt der reale Wert deutlich.

Dieser Effekt wird oft unterschätzt, weil er nicht wie ein Kursverlust sichtbar ist. Während fallende Aktienkurse sofort auffallen, wirkt Inflation langsam und kontinuierlich – aber genau deshalb besonders effektiv.

Über längere Zeiträume entsteht so ein erheblicher Unterschied zwischen nominalem Vermögen und realer Kaufkraft. Geld, das nicht verzinst wird, arbeitet nicht – und verliert gleichzeitig an Wert.

Warum viele Anleger trotzdem am Konto festhalten

Trotz Inflation und fehlender Verzinsung halten viele deutsche Anleger weiterhin große Teile ihres Vermögens in Bankeinlagen. Dazu zählen nicht nur Girokonten und Tagesgeld, sondern auch Festgeldanlagen. Ein Großteil der rund 3,6 Billionen Euro entfällt auf genau diese Formen.

Ein zentraler Faktor ist das ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis. Bankeinlagen gelten als stabil, transparent und leicht verständlich. Gerade Tagesgeld und Sparbücher bieten zudem jederzeitige Verfügbarkeit, was für viele Anleger ein entscheidendes Argument ist.

Allerdings liegt genau hier der Zielkonflikt:

Hohe Liquidität geht in der Regel mit niedriger Verzinsung einher. Tagesgeld und Sparprodukte bringen aktuell oft nur etwa 0-2 % pro Jahr, teilweise sogar darunter.

Festgeld bietet zwar etwas höhere Zinsen, bindet das Kapital jedoch über Monate oder Jahre. Gleichzeitig bewegen sich auch hier viele Angebote häufig nur im Bereich von etwa 1-3 % pro Jahr – und damit oft unterhalb der Inflationsrate.

Hinzu kommt die Gewohnheit. Klassische Sparformen haben in Deutschland eine lange Tradition und werden häufig als Standardlösung wahrgenommen, während alternative Anlageklassen als komplexer gelten.

Diese Kombination aus Sicherheitsdenken, Liquiditätswunsch und Gewohnheit führt dazu, dass große Vermögenswerte weiterhin in niedrig verzinsten Anlagen verbleiben – trotz realem Kaufkraftverlust.

Festzinsanlagen als Alternative zu klassischen Bankeinlagen

Eine naheliegende Alternative zu unverzinsten oder niedrig verzinsten Bankeinlagen sind Festzinsanlagen. Sie ermöglichen es, Kapital gezielt einzusetzen, anstatt es einfach auf dem Konto liegen zu lassen.

Im Hintergrund passiert nämlich Folgendes: Geld, das auf Bankkonten liegt, wird von Banken weiterverwendet. Sie vergeben damit Kredite an Unternehmen oder Privatpersonen und verdienen an den Zinsen. Ein Großteil dieser Erträge bleibt allerdings bei der Bank – nicht beim Sparer, der das Kapital ursprünglich bereitgestellt hat.

Das bedeutet, dass das eigene Geld zwar im Hintergrund arbeitet, die eigentliche Rendite kommt jedoch oft nur zu einem kleinen Teil oder gar nicht beim Anleger an.

Genau hier setzen digitale Plattformen an. Sie machen es möglich, selbst als Kapitalgeber aufzutreten und direkt in Finanzierungen zu investieren – ohne den klassischen Umweg über die Bank.

Das Kapital wird dabei aktiv eingesetzt, zum Beispiel in Unternehmenskredite, Konsumentenkredite, immobilienbesicherte Darlehen oder landwirtschaftliche Projekte. Je nach Modell entstehen daraus regelmäßige Zinszahlungen, die direkt an die Investoren weitergegeben werden.

Dabei gilt: Im Vergleich zu klassischen Bankeinlagen ist das Risiko in der Regel höher – gleichzeitig spiegelt sich genau das auch in den deutlich höheren Renditen wider, die in diesem Bereich möglich sind.

Die daraus entstehenden Zinszahlungen fließen direkt an die Investoren.

Die zentralen Vorteile im Überblick

Attraktive Renditen: häufig im Bereich von 8-12 % pro Jahr

Regelmäßiger Cashflow: Zinszahlungen erfolgen meist monatlich, teilweise auch täglich

Planbare Erträge: Zinssatz und Laufzeit sind vorab definiert

Unabhängigkeit von Börsenbewegungen: Erträge entstehen aus Kreditverträgen, nicht aus Kursentwicklungen

Breite Streuung: Investitionen können auf viele einzelne Projekte verteilt werden

Ein weiterer Vorteil liegt in der Flexibilität: Da Laufzeiten von Beginn an festgelegt sind, kann die Anlagestrategie gezielt an den eigenen Zeithorizont angepasst werden.

Kurzlaufende Kredite ermöglichen eine höhere Liquidität und schnellere Rückflüsse. Länger laufende Finanzierungen bieten dagegen häufig höhere Zinssätze und damit eine höhere Rendite.

Damit entsteht ein Ansatz, bei dem Kapital nicht nur vor Inflation geschützt wird, sondern gleichzeitig laufende Erträge generieren kann – im Gegensatz zu klassischen Bankeinlagen, bei denen das Geld zwar verfügbar bleibt, aber real an Wert verliert.

Für Anleger, die sich näher mit dieser Anlageklasse beschäftigen möchten, bietet ein Überblick über die sieben besten EU-regulierten Festzinsplattformen eine gute Orientierung. Dort werden verschiedene Anbieter, Renditen und Strukturen transparent gegenübergestellt und erleichtern den Einstieg in dieses Marktsegment.

Fazit: Sparen schützt nicht vor Kaufkraftverlust

Das Parken großer Geldbeträge auf Giro-, Tagesgeld- oder Festgeldkonten wirkt auf den ersten Blick sicher, führt langfristig jedoch häufig zu einem schleichenden Verlust an Kaufkraft. Inflation sorgt dafür, dass Vermögen real an Wert verliert – selbst dann, wenn die nominale Summe unverändert bleibt.

Gleichzeitig zeigt sich, dass klassische Sparformen diesen Effekt kaum ausgleichen können. Niedrige Zinsen treffen auf steigende Preise, wodurch sich eine negative Realrendite ergibt.

Wer sein Kapital langfristig erhalten oder aufbauen möchte, kommt daher nicht daran vorbei, sich mit alternativen Anlageklassen auseinanderzusetzen. Festzinsanlagen bieten dabei einen Ansatz, der auf planbare Erträge und regelmäßigen Cashflow ausgelegt ist.

Statt Geld ungenutzt auf dem Konto liegen zu lassen, wird es gezielt eingesetzt – mit dem Ziel, reale Erträge zu erwirtschaften und Kaufkraft zu erhalten.