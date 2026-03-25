BERNSTEIN RESEARCH stuft NATIONAL GRID auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid von 1420 auf 1450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem britischen Stromnetzbetreiber und dem Wettbewerber SSE sei es sinnvoll, über kurzfristige Schwankungen hinwegzusehen und den Fokus auf die langfristige Widerstandsfähigkeit zu legen, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 14,50EUR auf Tradegate (25. März 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Deepa Venkateswaran
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,5
Kursziel alt: 14,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Deepa Venkateswaran
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,5
Kursziel alt: 14,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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