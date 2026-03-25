den weltweit ersten Rasenmähroboter mit Allradantrieb und 8 Stunden Laufzeit

MÜNCHEN, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- iGarden gab heute die europäische B2B-Einführung des Lawn Mower L AWD Series bekannt, dem weltweit ersten Rasenmähroboter mit Allradantrieb und 8 Stunden Laufzeit. Damit setzt das Unternehmen einen neuen Maßstab für die Leistung in anspruchsvollen Außenbereichen.

Das Herzstück des Systems ist ein Akku mit hoher Kapazität von 21 Ah in Kombination mit einem intelligenten Energiemanagementsystem, das die Motorleistung je nach Geländeanforderung dynamisch anpasst. Diese Effizienz ermöglicht bis zu 8 Stunden ununterbrochenes Mähen und deckt mit nur einer Akkuladung Flächen von bis zu 2200 ㎡ ab. In typischen Wohnumgebungen (1500–1800 ㎡) kann der Mäher die gesamte Aufgabe in einem einzigen ununterbrochenen Durchgang erledigen und beseitigt damit die Ineffizienz von Ladeunterbrechungen während des Mähvorgangs.

Entwickelt für den Erfolg im Vertriebskanal

„Europäische Vertriebspartner haben uns immer wieder nach einem Rasenmähroboter gefragt, der steiles und komplexes Gelände bewältigt, ohne dass aufwendige Installationen nötig sind", erklärte das Produktteam von iGarden. „Wir haben die L AWD Series entwickelt, damit der Fokus nicht mehr auf der Verwaltung des Geräts liegt, sondern darauf, den Außenbereich einfach zu genießen. Indem wir die Einrichtungszeit verkürzen und Abonnementhürden beseitigen, bieten wir unseren Handelspartnern eine Lösung, die ihre Margen schützt und den Endnutzern zugleich ein müheloses Premium-Erlebnis bietet."

Für Gelände entwickelt, an dem andere scheitern

Der Einsatz von Rasenmährobotern in Europa wurde lange durch unebene Rasenflächen, steile Hänge und schmale Gartenlayouts eingeschränkt. Herkömmliche Modelle mit zwei Antriebsrädern stoßen in solchen Umgebungen oft an ihre Grenzen, bleiben häufig stehen, beschädigen den Rasen und frustrieren die Endnutzer. Die L AWD Series wurde entwickelt, um genau diese Reibungspunkte vollständig zu beseitigen. Durch die Kombination eines robusten Allradfahrwerks mit einer fortschrittlichen Zero-Turn-Lenkarchitektur bewältigt der Mäher zuverlässig Steigungen von bis zu 70 %. Seine zwei Lenkgetriebemodule ermöglichen den Vorderrädern, auf engem Raum mit nahezu null Wendekreis einzuschlagen. Diese Agilität verhindert aktiv, dass die Vorderräder an der Grasnarbe scheuern, sodass der Mäher selbst in engsten Ecken präzise manövriert, ohne die Räder über den Rasen zu ziehen oder das Gras zu beschädigen.