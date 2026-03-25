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    WARBURG RESEARCH stuft Nagarro auf 'Buy'

    WARBURG RESEARCH stuft Nagarro auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach Zahlen von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass nach der Entkräftigung von Betrugsvorwürfen durch eine unabhängige Prüfung der Blick nun wieder auf die operative Erholung des IT-Dienstleisters gerichtet sei. Die Zahlen für 2025 und der Ausblick auf 2026 zeugten von der verhaltenen konjunkturellen Lage, schrieb er. Das gelte allerdings für den gesamten Softwaresektor./rob/mf/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 45,42EUR auf Tradegate (25. März 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Fabio Hölscher
    Analysiertes Unternehmen: Nagarro
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 90
    Kursziel alt: 95
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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