Weltraumaktien steigen schon – Tesla könnte beim SpaceX-IPO bluten

Es wäre der größte Börsengang der Geschichte – und er könnte bereits diese Woche seinen offiziellen Startschuss bekommen. SpaceX, Elon Musks Raumfahrtkonzern, will laut einem Bericht von The Information noch in dieser oder nächsten Woche seinen Börsenprospekt bei den US-Aufsichtsbehörden einreichen. Ein möglicher Handelsbeginn wird für Juni angepeilt. Allein die Ankündigung reicht aus, um den gesamten Sektor in Bewegung zu setzen: EchoStar legte vorbörslich um 6,6 Prozent zu, Intuitive Machines um 4,7 Prozent, Rocket Lab um 3,6 Prozent und AST SpaceMobile um 3,5 Prozent. Auch Firefly, Virgin Galactic, Sidus Space, Viasat, Globalstar, Iridium Communications und OHB verzeichneten Kursgewinne – das steigende Anlegerinteresse an Satelliten- und Weltrauminfrastruktur ist mit Händen zu greifen.

Die Dimension des geplanten Börsengangs ist schwindelerregend: Berater gehen davon aus, dass SpaceX mehr als 75 Milliarden US-Dollar einnehmen könnte – damit würde das Unternehmen den bisherigen Rekord von Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 mit 29,4 Milliarden US-Dollar weit in den Schatten stellen und sogar den Gesamterlös aller US-Börsengänge des vergangenen Jahres übertreffen. Die Bewertung des Unternehmens, das zuletzt nach seiner Fusion mit Elon Musks KI-Firma xAI auf rund 1,25 Billionen US-Dollar taxiert wurde, könnte beim Börsengang auf über 1,75 Billionen US-Dollar steigen.