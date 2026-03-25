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    Börsendebüt noch diese Woche?

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    Weltraumaktien steigen schon – Tesla könnte beim SpaceX-IPO bluten

    Noch diese Woche könnte der größte IPO aller Zeiten starten. Der Sektor zieht bereits an. Laut Gary Black droht Tesla jedoch Verkaufsdruck, wenn Anleger in SpaceX umschichten.

    Für Sie zusammengefasst
    Börsendebüt noch diese Woche? - Weltraumaktien steigen schon – Tesla könnte beim SpaceX-IPO bluten
    Foto: Jennifer Briggs - ZUMA Press Wire

    Es wäre der größte Börsengang der Geschichte – und er könnte bereits diese Woche seinen offiziellen Startschuss bekommen. SpaceX, Elon Musks Raumfahrtkonzern, will laut einem Bericht von The Information noch in dieser oder nächsten Woche seinen Börsenprospekt bei den US-Aufsichtsbehörden einreichen. Ein möglicher Handelsbeginn wird für Juni angepeilt. Allein die Ankündigung reicht aus, um den gesamten Sektor in Bewegung zu setzen: EchoStar legte vorbörslich um 6,6 Prozent zu, Intuitive Machines um 4,7 Prozent, Rocket Lab um 3,6 Prozent und AST SpaceMobile um 3,5 Prozent. Auch Firefly, Virgin Galactic, Sidus Space, Viasat, Globalstar, Iridium Communications und OHB verzeichneten Kursgewinne – das steigende Anlegerinteresse an Satelliten- und Weltrauminfrastruktur ist mit Händen zu greifen.

    Die Dimension des geplanten Börsengangs ist schwindelerregend: Berater gehen davon aus, dass SpaceX mehr als 75 Milliarden US-Dollar einnehmen könnte – damit würde das Unternehmen den bisherigen Rekord von Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 mit 29,4 Milliarden US-Dollar weit in den Schatten stellen und sogar den Gesamterlös aller US-Börsengänge des vergangenen Jahres übertreffen. Die Bewertung des Unternehmens, das zuletzt nach seiner Fusion mit Elon Musks KI-Firma xAI auf rund 1,25 Billionen US-Dollar taxiert wurde, könnte beim Börsengang auf über 1,75 Billionen US-Dollar steigen.

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    Musk setzt zudem auf eine ungewöhnlich breite Beteiligung von Privatanlegern – mehr als 20 Prozent der Aktien sollen Einzelinvestoren zugutekommen, doppelt so viel wie bei typischen Börsengängen üblich. Auch strategische Verflechtungen spielen eine Rolle: SpaceX plant, die Funkfrequenz-Vermögenswerte von EchoStar im Rahmen eines 17-Milliarden-Dollar-Deals zu erwerben – was die Kursreaktion des Unternehmens zusätzlich erklärt.

    Doch nicht alle sind begeistert. Gary Black, geschäftsführender Gesellschafter bei The Future Fund, warnt, dass der Mega-Börsengang Tesla-Aktionäre unter Druck setzen könnte. "Tesla-Aktionäre, die am SpaceX-Börsengang teilnehmen wollen, würden einen Teil ihrer Tesla-Aktien verkaufen, um ihre SpaceX-Investition zu finanzieren", sagte er. Gleichzeitig dämpft Black Spekulationen über eine mögliche Fusion von SpaceX und Tesla: "Aktionäre hassen es, wenn Unternehmen Eigenkapital nutzen, um andere Unternehmen zu kaufen." Er erwartet einen "sauberen" Börsengang ohne Übernahmepläne als wahrscheinlichstes Szenario.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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