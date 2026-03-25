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    Handelskonzern Otto will bis 2028 auf zehn Milliarden Euro Umsatz wachsen

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzziel 2028 bei zehn Milliarden Euro für Otto
    • Aktueller Umsatz rund 7,5 Mrd und 12,6 Mio Kunden
    • Abbau von 460 Stellen in Hamburg und 110 Mio Einsparung
    Handelskonzern Otto will bis 2028 auf zehn Milliarden Euro Umsatz wachsen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Online-Händler Otto peilt bis zum Geschäftsjahr 2028 einen Umsatz von zehn Milliarden Euro an. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erreichte er rund 7,5 Milliarden Euro - rund sechs Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte. Die Zahl der Kundinnen und Kunden sei um vier Prozent auf 12,6 Millionen Menschen gestiegen. Otto bietet mit seinen rund 6.100 Partnern auf der Plattform nach eigenen Angaben inzwischen rund 19 Millionen Artikel von rund 40.000 Marken.

    Weitere Artikel und internationale Anbieter auf der Plattform

    Und das Angebot soll weiter wachsen. Zuletzt habe der größte deutsche Onlineshop unter anderem haltbare Lebensmittel, Tiernahrung, Kosmetik und Erlebnisgutscheine in sein Angebot aufgenommen. Noch im Frühjahr sollen Bücher hinzukommen. Gleichzeitig sollen internationale Anbieter auf die Plattform geholt werden - in diesem Jahr aus den Niederlanden, Polen, Österreich, Frankreich und Spanien. Anfang 2027 soll Dänemark folgen.

    Trotz des Umsatzwachstums bleibt die Unternehmensführung bei ihrem bereits veröffentlichten Plan, in Hamburg 460 Vollzeitstellen abzubauen. Dadurch sollen die jährlichen Kosten bis zum Geschäftsjahr 2027/28 um 110 Millionen Euro auf dann 500 Millionen Euro gesenkt werden. Bundesweit hat Otto den Angaben zufolge derzeit rund 4.900 Beschäftigte und ist Teil der international tätigen Otto Group mit ihren gut 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

    Freiwilligenprogramm mit Betriebsrat verabschiedet

    "Die anstehenden Veränderungen werden wir so fair, respektvoll, transparent und sozialverträglich wie möglich gestalten", sagte der Vorsitzende des Bereichsvorstands Otto, Boris Ewenstein. Es sei bereits gemeinsam mit dem Betriebsrat ein umfangreiches Freiwilligenprogramm verabschiedet worden, das ein Altersteilzeit-Angebot, die Möglichkeit zur einvernehmlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder einen Wechsel in eine Transfergesellschaft umfasse./klm/DP/nas






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