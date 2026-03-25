Mit Windkraft für mehr Klimaschutz

Neben mehr Windrädern an Land sieht das neue Programm auch Förderung für besser an den Klimawandel angepasste Mischwälder vor oder listet die bereits beschlossene neue Förderung für Elektroautos auf. Kritiker bemängeln, die Bundesregierung rechne in ihrem Programm zu optimistisch./hrz/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 44,28 auf Tradegate (25. März 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +4,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,81 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 125,13 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 180,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -4,12 %/+27,84 % bedeutet.