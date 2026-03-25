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    Programm der Regierung

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    Mit Windkraft für mehr Klimaschutz

    Für Sie zusammengefasst
    • Rund 2.000 neue Windräder sollen Ausbau beschleunigen
    • Klimaziel 2030 minus 65 Prozent gegenüber 1990
    • Förderung für Mischwälder und Elektroautos ausgebaut
    Programm der Regierung - Mit Windkraft für mehr Klimaschutz
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Rund 2.000 neue Windräder sollen helfen, dass Deutschland sein Klimaziel für das Jahr 2030 doch noch erreicht. Das sieht das neue Klimaschutzprogramm vor, das das Kabinett in Berlin verabschiedet hat. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und seine Kollegen hatten lange um die Details verhandelt.

    Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, seinen Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen als wieder gespeichert werden können. Nach Berechnungen des Umweltbundesamts droht aber eine Verfehlung des 2030-Ziels.

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    Neben mehr Windrädern an Land sieht das neue Programm auch Förderung für besser an den Klimawandel angepasste Mischwälder vor oder listet die bereits beschlossene neue Förderung für Elektroautos auf. Kritiker bemängeln, die Bundesregierung rechne in ihrem Programm zu optimistisch./hrz/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 44,28 auf Tradegate (25. März 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +4,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 125,13 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 180,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -4,12 %/+27,84 % bedeutet.




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