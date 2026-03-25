RBC stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo nach einer endgültigen Vereinbarung der indischen Tochter USL über den Verkauf eines Cricket-Teams in Indien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Analyst James Edwardes Jones geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass United Spirits Limited (USL) den Erlös in Form einer Sonderdividende ausschüttet, von der auch Diageo profitieren würde. Das Verhältnis der Nettoverschuldung zum operativen Ergebnis dürfte so leicht sinken./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:29 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:29 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 16,00EUR auf Tradegate (25. März 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

