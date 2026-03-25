JPMORGAN stuft AMAZON COM INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 265 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem nahen Ende des ersten Quartals habe er seine Prognosen an den Kapazitätsausbau und die gestiegene Nachfrage nach der Cloud-Computing-Plattform AWS erhöht, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe er auch die ungünstigere Wechselkursentwicklung, höhere Treibstoffpreise, internationale Wachstumsinitiativen und die beschleunigte Einführung von Amazon Leo berücksichtigt./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:05 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:38 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 181,1EUR auf Tradegate (25. März 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 280,00 $ , was eine Steigerung von +33,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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