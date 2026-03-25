JPMORGAN stuft AMAZON COM INC auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 265 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem nahen Ende des ersten Quartals habe er seine Prognosen an den Kapazitätsausbau und die gestiegene Nachfrage nach der Cloud-Computing-Plattform AWS erhöht, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe er auch die ungünstigere Wechselkursentwicklung, höhere Treibstoffpreise, internationale Wachstumsinitiativen und die beschleunigte Einführung von Amazon Leo berücksichtigt./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 181,1EUR auf Tradegate (25. März 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 265
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 265
Währung: USD
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