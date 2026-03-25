JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk anlässlich aktueller Studiendaten zum Diabetes-Wirkstoff UBT251 bei chinesischen Patienten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Diese ersten Daten seien zwar recht vielversprechend, doch müsse die Wirksamkeit zunächst bei Patienten außerhalb Chinas bestätigt werden, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem müsse ein verträgliches Sicherheitsprofil nachgewiesen werden, bevor der Markt beginne, dem Produkt einen Wert beizumessen./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 31,82EUR auf Tradegate (25. März 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,46 € , was eine Steigerung von +4,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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