JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk anlässlich aktueller Studiendaten zum Diabetes-Wirkstoff UBT251 bei chinesischen Patienten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Diese ersten Daten seien zwar recht vielversprechend, doch müsse die Wirksamkeit zunächst bei Patienten außerhalb Chinas bestätigt werden, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem müsse ein verträgliches Sicherheitsprofil nachgewiesen werden, bevor der Markt beginne, dem Produkt einen Wert beizumessen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 31,82EUR auf Tradegate (25. März 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: DKK
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