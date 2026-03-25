JEFFERIES stuft Biontech auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech anlässlich jüngster Daten zur Lungenkrebsstudie "Rosetta Lung-02" auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Nach seinem Verständnis und basierend auf Äußerungen von Biontech und Bristol-Myers Squibb könnte es sein, dass sie von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zustimmung erhalten haben, einen Antrag auf Basis des progressionsfreien Überlebens zu stellen, schrieb Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 75,95EUR auf Tradegate (25. März 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Akash Tewari

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 138

Kursziel alt: 138

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 138,00 $ , was eine Steigerung von +57,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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