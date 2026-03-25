DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Nach den Aussagen des Managements im Rahmen eines Kapitalmarkttags rechnet Falko Friedrichs mit einem organischen Umsatzwachstum von 7 Prozent, was dem Niveau aus dem Quartal davor entsprechen würde. Treiber dafür sei vor allem das Bioprozess-Segment, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und glaubt, dass das Management die bisherigen Zielsetzungen bestätigen wird./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 216,8EUR auf Tradegate (25. März 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 284

Kursziel alt: 284

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

