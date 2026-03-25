ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt Fuchs SE auf 'Buy' - Ziel 50 Euro
- Deutsche Bank belässt Fuchs auf Buy mit 50 EUR
- Fuchs erzielt positive Ergebnisse in drei Regionen
- Studie: ruhige Fahrt in stürmischem Gewässer
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Lars Vom-Cleff attestierte dem Schmierstoffhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine "ruhige Fahrt in stürmischem Gewässer". In einem schwierigen Marktumfeld sei die Nachfrage verhalten gewesen und auch der starke Euro wirke negativ. Dennoch habe Fuchs in allen drei Regionen positive Ergebnisse geliefert./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 34,52 auf Tradegate (25. März 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,50 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,26 Mrd..
FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +42,19 %/+59,61 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 50 Euro
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