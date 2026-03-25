Deutsche Bank Research belässt Fuchs SE auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 34,52 auf Tradegate (25. März 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,50 %.

Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,26 Mrd..

FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +42,19 %/+59,61 % bedeutet.