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    UKGM erzielt Tarifabschluss in herausfordernden Zeiten / Deutliche Anhebung der Einkommen und spürbare Verbesserungen

    UKGM erzielt Tarifabschluss in herausfordernden Zeiten / Deutliche Anhebung der Einkommen und spürbare Verbesserungen
    Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
    Gießen und Marburg (ots) - Die Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH
    (UKGM) und die Gewerkschaft ver.di haben sich in herausfordernden Zeiten in nur
    drei Verhandlungstagen auf einen neuen Tarifabschluss für die Beschäftigten der
    UKGM GmbH und der UKGM Service GmbH verständigt. Der Tarifabschluss verbindet
    eine deutliche Anhebung der Einkommen mit spürbaren Verbesserungen und setzt
    dabei gezielt Schwerpunkte.

    "Dieser Tarifabschluss ist ein wichtiges Signal an unsere Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter. Trotz aktuell schwieriger Rahmenbedingungen haben wir gemeinsam
    unsere Verantwortung wahrgenommen und sind zu einem für beide Seiten tragbaren
    Ergebnis gekommen.", erklärt Dr. Gunther K. Weiß, Vorsitzender der
    Geschäftsführung des UKGM. "Damit stärken wir die Attraktivität des UKGM als
    Arbeitgeber und schaffen zugleich eine verlässliche Perspektive bis Ende 2027."

    So werden die Tabellenentgelte bereits zum 1. Mai 2026 um 4,0 Prozent erhöht.
    Gleichzeitig sorgen Mindestbeträge von 110 Euro beziehungsweise 125 Euro in den
    unteren Vergütungsgruppen dafür, dass insbesondere diese Beschäftigten
    überproportional profitieren. Eine weitere Erhöhung um 2,5 Prozent (mindestens
    100 Euro) zum 1. Mai 2027 sichert die Einkommensentwicklung auch mittelfristig
    und schafft Planungssicherheit. Ergänzend dazu erhalten die Beschäftigten im Mai
    2026 eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro, Auszubildende 100 Euro, um
    kurzfristig eine zusätzliche finanzielle Entlastung zu schaffen.

    Ein besonderer Schwerpunkt des Abschlusses liegt auf der Stärkung von Schicht-
    und Wechselschichtarbeit. Die Wechselschichtzulage wird deutlich auf 250 Euro
    monatlich erhöht. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2027 erstmals eine
    eigenständige Schichtzulage in Höhe von 100 Euro monatlich eingeführt. Damit
    wird den besonderen Anforderungen und Belastungen dieser Arbeitsbereiche gezielt
    Rechnung getragen.

    Auch einzelne Berufsgruppen werden gezielt gestärkt. Hebammen werden in eine
    höhere Vergütungslaufbahn eingruppiert und erhalten zusätzlich eine monatliche
    Zulage von 450 Euro für ihre Tätigkeit im Kreißsaal.

    Darüber hinaus beinhaltet der Abschluss Verbesserungen für Auszubildende, deren
    Vergütungen in zwei Stufen um jeweils 100 Euro steigen.

    Für die UKGM Service GmbH wird zudem eine zusätzliche jährliche Sonderzahlung in
    Höhe von 25 Prozent eines Monatsgehalts eingeführt.

    Bestehende Angebote wie das RMV-Jobticket werden bis Ende 2027 fortgeführt.

    Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027. Die Einigung steht
    unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien.

    Pressekontakt:

    Universitätsklinikum Gießen und Marburg
    Frank Steibli | Leiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher
    T. +49 (641) 985-51020 | mailto:frank.steibli@uk-gm.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/6243012
    OTS: RHÖN-KLINIKUM AG
    ISIN: DE0007042301
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie

    Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,50 auf Tradegate (24. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um -5,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 837,03 Mio..

    Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.




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