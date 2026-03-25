UKGM erzielt Tarifabschluss in herausfordernden Zeiten / Deutliche Anhebung der Einkommen und spürbare Verbesserungen
Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
Gießen und Marburg (ots) - Die Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH
(UKGM) und die Gewerkschaft ver.di haben sich in herausfordernden Zeiten in nur
drei Verhandlungstagen auf einen neuen Tarifabschluss für die Beschäftigten der
UKGM GmbH und der UKGM Service GmbH verständigt. Der Tarifabschluss verbindet
eine deutliche Anhebung der Einkommen mit spürbaren Verbesserungen und setzt
dabei gezielt Schwerpunkte.
"Dieser Tarifabschluss ist ein wichtiges Signal an unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Trotz aktuell schwieriger Rahmenbedingungen haben wir gemeinsam
unsere Verantwortung wahrgenommen und sind zu einem für beide Seiten tragbaren
Ergebnis gekommen.", erklärt Dr. Gunther K. Weiß, Vorsitzender der
Geschäftsführung des UKGM. "Damit stärken wir die Attraktivität des UKGM als
Arbeitgeber und schaffen zugleich eine verlässliche Perspektive bis Ende 2027."
So werden die Tabellenentgelte bereits zum 1. Mai 2026 um 4,0 Prozent erhöht.
Gleichzeitig sorgen Mindestbeträge von 110 Euro beziehungsweise 125 Euro in den
unteren Vergütungsgruppen dafür, dass insbesondere diese Beschäftigten
überproportional profitieren. Eine weitere Erhöhung um 2,5 Prozent (mindestens
100 Euro) zum 1. Mai 2027 sichert die Einkommensentwicklung auch mittelfristig
und schafft Planungssicherheit. Ergänzend dazu erhalten die Beschäftigten im Mai
2026 eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro, Auszubildende 100 Euro, um
kurzfristig eine zusätzliche finanzielle Entlastung zu schaffen.
Ein besonderer Schwerpunkt des Abschlusses liegt auf der Stärkung von Schicht-
und Wechselschichtarbeit. Die Wechselschichtzulage wird deutlich auf 250 Euro
monatlich erhöht. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2027 erstmals eine
eigenständige Schichtzulage in Höhe von 100 Euro monatlich eingeführt. Damit
wird den besonderen Anforderungen und Belastungen dieser Arbeitsbereiche gezielt
Rechnung getragen.
Auch einzelne Berufsgruppen werden gezielt gestärkt. Hebammen werden in eine
höhere Vergütungslaufbahn eingruppiert und erhalten zusätzlich eine monatliche
Zulage von 450 Euro für ihre Tätigkeit im Kreißsaal.
Darüber hinaus beinhaltet der Abschluss Verbesserungen für Auszubildende, deren
Vergütungen in zwei Stufen um jeweils 100 Euro steigen.
Für die UKGM Service GmbH wird zudem eine zusätzliche jährliche Sonderzahlung in
Höhe von 25 Prozent eines Monatsgehalts eingeführt.
Bestehende Angebote wie das RMV-Jobticket werden bis Ende 2027 fortgeführt.
Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027. Die Einigung steht
unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien.
Pressekontakt:
Universitätsklinikum Gießen und Marburg
Frank Steibli | Leiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher
T. +49 (641) 985-51020 | mailto:frank.steibli@uk-gm.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/6243012
OTS: RHÖN-KLINIKUM AG
ISIN: DE0007042301
(UKGM) und die Gewerkschaft ver.di haben sich in herausfordernden Zeiten in nur
drei Verhandlungstagen auf einen neuen Tarifabschluss für die Beschäftigten der
UKGM GmbH und der UKGM Service GmbH verständigt. Der Tarifabschluss verbindet
eine deutliche Anhebung der Einkommen mit spürbaren Verbesserungen und setzt
dabei gezielt Schwerpunkte.
"Dieser Tarifabschluss ist ein wichtiges Signal an unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Trotz aktuell schwieriger Rahmenbedingungen haben wir gemeinsam
unsere Verantwortung wahrgenommen und sind zu einem für beide Seiten tragbaren
Ergebnis gekommen.", erklärt Dr. Gunther K. Weiß, Vorsitzender der
Geschäftsführung des UKGM. "Damit stärken wir die Attraktivität des UKGM als
Arbeitgeber und schaffen zugleich eine verlässliche Perspektive bis Ende 2027."
So werden die Tabellenentgelte bereits zum 1. Mai 2026 um 4,0 Prozent erhöht.
Gleichzeitig sorgen Mindestbeträge von 110 Euro beziehungsweise 125 Euro in den
unteren Vergütungsgruppen dafür, dass insbesondere diese Beschäftigten
überproportional profitieren. Eine weitere Erhöhung um 2,5 Prozent (mindestens
100 Euro) zum 1. Mai 2027 sichert die Einkommensentwicklung auch mittelfristig
und schafft Planungssicherheit. Ergänzend dazu erhalten die Beschäftigten im Mai
2026 eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro, Auszubildende 100 Euro, um
kurzfristig eine zusätzliche finanzielle Entlastung zu schaffen.
Ein besonderer Schwerpunkt des Abschlusses liegt auf der Stärkung von Schicht-
und Wechselschichtarbeit. Die Wechselschichtzulage wird deutlich auf 250 Euro
monatlich erhöht. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2027 erstmals eine
eigenständige Schichtzulage in Höhe von 100 Euro monatlich eingeführt. Damit
wird den besonderen Anforderungen und Belastungen dieser Arbeitsbereiche gezielt
Rechnung getragen.
Auch einzelne Berufsgruppen werden gezielt gestärkt. Hebammen werden in eine
höhere Vergütungslaufbahn eingruppiert und erhalten zusätzlich eine monatliche
Zulage von 450 Euro für ihre Tätigkeit im Kreißsaal.
Darüber hinaus beinhaltet der Abschluss Verbesserungen für Auszubildende, deren
Vergütungen in zwei Stufen um jeweils 100 Euro steigen.
Für die UKGM Service GmbH wird zudem eine zusätzliche jährliche Sonderzahlung in
Höhe von 25 Prozent eines Monatsgehalts eingeführt.
Bestehende Angebote wie das RMV-Jobticket werden bis Ende 2027 fortgeführt.
Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027. Die Einigung steht
unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien.
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Frank Steibli | Leiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher
T. +49 (641) 985-51020 | mailto:frank.steibli@uk-gm.de
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie
Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,50 auf Tradegate (24. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um -5,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 837,03 Mio..
Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
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