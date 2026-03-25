UKGM erzielt Tarifabschluss in herausfordernden Zeiten / Deutliche Anhebung der Einkommen und spürbare Verbesserungen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,50 auf Tradegate (24. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um -5,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,85 %. Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 837,03 Mio.. Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Gießen und Marburg (ots) - Die Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH(UKGM) und die Gewerkschaft ver.di haben sich in herausfordernden Zeiten in nurdrei Verhandlungstagen auf einen neuen Tarifabschluss für die Beschäftigten derUKGM GmbH und der UKGM Service GmbH verständigt. Der Tarifabschluss verbindeteine deutliche Anhebung der Einkommen mit spürbaren Verbesserungen und setztdabei gezielt Schwerpunkte."Dieser Tarifabschluss ist ein wichtiges Signal an unsere Mitarbeiterinnen undMitarbeiter. Trotz aktuell schwieriger Rahmenbedingungen haben wir gemeinsamunsere Verantwortung wahrgenommen und sind zu einem für beide Seiten tragbarenErgebnis gekommen.", erklärt Dr. Gunther K. Weiß, Vorsitzender derGeschäftsführung des UKGM. "Damit stärken wir die Attraktivität des UKGM alsArbeitgeber und schaffen zugleich eine verlässliche Perspektive bis Ende 2027."So werden die Tabellenentgelte bereits zum 1. Mai 2026 um 4,0 Prozent erhöht.Gleichzeitig sorgen Mindestbeträge von 110 Euro beziehungsweise 125 Euro in denunteren Vergütungsgruppen dafür, dass insbesondere diese Beschäftigtenüberproportional profitieren. Eine weitere Erhöhung um 2,5 Prozent (mindestens100 Euro) zum 1. Mai 2027 sichert die Einkommensentwicklung auch mittelfristigund schafft Planungssicherheit. Ergänzend dazu erhalten die Beschäftigten im Mai2026 eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro, Auszubildende 100 Euro, umkurzfristig eine zusätzliche finanzielle Entlastung zu schaffen.Ein besonderer Schwerpunkt des Abschlusses liegt auf der Stärkung von Schicht-und Wechselschichtarbeit. Die Wechselschichtzulage wird deutlich auf 250 Euromonatlich erhöht. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2027 erstmals eineeigenständige Schichtzulage in Höhe von 100 Euro monatlich eingeführt. Damitwird den besonderen Anforderungen und Belastungen dieser Arbeitsbereiche gezieltRechnung getragen.Auch einzelne Berufsgruppen werden gezielt gestärkt. Hebammen werden in einehöhere Vergütungslaufbahn eingruppiert und erhalten zusätzlich eine monatlicheZulage von 450 Euro für ihre Tätigkeit im Kreißsaal.Darüber hinaus beinhaltet der Abschluss Verbesserungen für Auszubildende, derenVergütungen in zwei Stufen um jeweils 100 Euro steigen.Für die UKGM Service GmbH wird zudem eine zusätzliche jährliche Sonderzahlung inHöhe von 25 Prozent eines Monatsgehalts eingeführt.Bestehende Angebote wie das RMV-Jobticket werden bis Ende 2027 fortgeführt.Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027. Die Einigung stehtunter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien.Pressekontakt:Universitätsklinikum Gießen und MarburgFrank Steibli | Leiter Unternehmenskommunikation und PressesprecherT. +49 (641) 985-51020 | mailto:frank.steibli@uk-gm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/6243012OTS: RHÖN-KLINIKUM AGISIN: DE0007042301