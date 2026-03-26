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    KI-Paukenschlag

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    Erster eigener Chip sorgt für Kursfantasie bei Arm – Raymond James bullish

    Arm läutet mit dem ersten eigenen KI-Chip eine neue Ära ein. Die US-Investmentbank Raymond James stuft die Aktie hoch und sieht ein Kurspotenzial von 23 Prozent. Meta ist bereits an Bord.

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    KI-Paukenschlag - Erster eigener Chip sorgt für Kursfantasie bei Arm – Raymond James bullish
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Mit einem Strategiewechsel sorgt Arm Holdings für neue Fantasie an der Börse. Der Chipdesigner hat seinen ersten selbst entwickelten Prozessor vorgestellt, mit dem er stärker vom Boom rund um KI-Rechenzentren profitieren will. Die US-Investmentbank Raymond James reagierte darauf mit einer Hochstufung der Aktie von "Market Perform" auf "Outperform" und setzte ein Kursziel von 166 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent, wie aus der Analyse hervorgeht.

    Im Mittelpunkt steht der neue AGI-CPU-Chip, den Arm gemeinsam mit Meta entwickelt hat. Der Prozessor ist für Inferenz-Aufgaben in Rechenzentren gedacht und soll zudem bei agentischer KI zum Einsatz kommen. Nach Einschätzung von Raymond James eröffnet dies dem Unternehmen neue Wachstumschancen, da es damit nicht mehr nur auf sein klassisches Lizenzmodell setzt, sondern erstmals auch als fabless Halbleiteranbieter auftritt.

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    Dieser Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach Hardware für KI-Rechenzentren stark steigt. Alphabet, Microsoft, Meta und Amazon haben Investitionen von insgesamt fast 700 Milliarden US-Dollar für den Ausbau neuer KI-Datenzentren zugesagt. Genau in diesen Boom will sich Arm nun einschalten.

    Laut Raymond James ist der neue Chip auf die Anforderungen von agentischer KI und Inferenz ausgelegt. Arm selbst verweist dabei auf eine hohe Bandbreite und darauf, dass die Spitzenkonfiguration doppelt so viel Leistung wie x86-CPUs erreichen könne. Meta hat sich bereits für mehrere Chip-Generationen entschieden. Zu den weiteren Anwendern zählen unter anderem OpenAI, SAP, Cloudflare und SK Telecom.

    Arm stellt bis zum Ende des Geschäftsjahres 2028 zusätzliche Erlöse von rund einer Milliarde US-Dollar in Aussicht. Bis zum Geschäftsjahr 2031 könnten diese laut Unternehmensangaben auf 15 Milliarden US-Dollar steigen. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits 23 Prozent zugelegt.

    Mit ihrer Einschätzung steht Arm nicht allein da: Laut CNBC Pro haben derzeit 19 Analysten ein Buy-Rating, fünf ein Strong-Buy-Rating. 13 raten zum Halten, einer zum Verkaufen und zwei Analysten haben ein Underperform-Rating für ARM. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 146,21 US-Dollar.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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