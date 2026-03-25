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    Rüstung statt Cabrios

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    Wird VW zum Rüstungskonzern? Warum der Osnabrück-Deal die Aktie kalt lässt

    2.300 Arbeitsplätze, ein auslaufendes Cabrio-Modell und ein israelischer Rüstungskonzern: VW verhandelt laut Medienberichten mit dem Iron-Dome-Produzenten über eine spektakuläre Neuausrichtung des Osnabrücker Werkes.

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    Rüstung statt Cabrios - Wird VW zum Rüstungskonzern? Warum der Osnabrück-Deal die Aktie kalt lässt
    Foto: Fotostand / Kipp - Fotostand

    Statt Autos sollen im Südwesten Niedersachsen künftig Komponenten für das israelische Luftabwehrsystem Iron Dome produziert werden – darunter Schwerlast-Lkw für den Raketentransport, Abschussvorrichtungen und Stromgeneratoren. Die Geschosse selbst wären nicht Teil des Deals.

    Das Werk steht seit Monaten unter Druck: Mit dem Ende der T-Roc-Cabriolet-Produktion im Jahr 2027 droht dem Standort ohne Anschlussnutzung das Aus. Gespräche mit dem deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall über einen Verkauf waren Ende vergangenen Jahres ins Stocken geraten. VW-Chef Oliver Blume hatte zuletzt aber signalisiert, dass Verhandlungen mit Verteidigungsunternehmen weiterlaufen.

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    Laut der britischen Zeitung Financial Times, die sich auf mit der Sache vertraute Personen beruft, sollen die produzierten Systeme künftig auch an europäische Staaten verkauft werden. Ein Insider wird dabei mit den Worten zitiert: "Das Ziel ist es, alle zu retten, vielleicht sogar zu vergrößern." Auch die Bundesregierung soll den Plan unterstützen, so die FT.

    Die Aktie reagierte mit leichten Gewinnen auf die Meldung. Die Vorteile für Europas größten Autobauer liegen auf der Hand: Das Osnabrück-Problem wäre vom Tisch. Schließungskosten, Abfindungen und Reputationsschäden durch Massenentlassungen könnten vermieden werden – das entlastet die Bilanz spürbar.

    Von richtiger Rüstungseuphorie ist bisher allerdings keine Spur. Der Deal ist symbolisch wichtiger als finanziell entscheidend. Er signalisiert, dass VW kreativ nach Lösungen sucht – das kann Vertrauen aufbauen. Für einen nachhaltigen Kursanstieg braucht es aber mehr: eine überzeugende Elektrostrategie, stabile China-Zahlen und ein klares Kostenstrukturprogramm.

    Hinzu kommt, dass auch die Umstellung auf Rüstung nicht unbedingt reibungslos verlaufen könnte. Fehlende Expertise, Integrationsprobleme und mögliche Reputationsrisiken bei bestimmten ESG-Investorengruppen.

    VW selbst hält sich bedeckt: Man prüfe weiterhin tragfähige Perspektiven für den Standort nach 2027, teilte ein Sprecher mit – und bekräftigte zugleich, dass eine Waffenproduktion durch die Volkswagen AG ausgeschlossen bleibe. Wie genau sich das mit der Herstellung von Abschussvorrichtungen vereinbaren lässt, ließ der Konzern offen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 87,90EUR auf Tradegate (25. März 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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