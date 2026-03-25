US-Pharmakonzern Merck & Co will kalifornischen Krebsspezialisten Terns kaufen

Über eine mögliche Übernahme hatten zuvor schon die "Financial Times" und die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.

RAHWAY/FOSTER CITY (dpa-AFX) - Merck & Co setzt seine Einkaufstour fort und will das Biotechunternehmen Terns Pharmaceuticals übernehmen. Wie der US-Pharmakonzern am Mittwoch in Rahway verkündete, bietet er 53 US-Dollar je Terns-Aktie. Damit werde Terns brutto mit rund 6,7 Milliarden Dollar (rund 5,8 Mrd Euro) bewertet. Der Preis stelle ausgehend vom Dienstag einen Aufschlag von rund 31 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen 60 Tage dar. Der Abschluss der Übernahme ist für das zweite Quartal geplant - unter der Bedingung, dass eine Mehrheit der Terns-Aktionäre ihre Papiere andient.

Das Biotechunternehmen Terns hat seinen Sitz in Foster City im US-Bundesstaat Kalifornien. Wichtigste Perle im Portfolio ist derzeit ein Blutkrebsmedikament, das unter dem Arbeitstitel TERN-701 derzeit für den Einsatz bei chronischer myeloischer Leukämie erforscht wird. Im vergangenen Jahr hatte Terns bereits mit sehr positiven Studienergebnissen für Aufsehen gesorgt. "Gemeinsam werden wir TERN-701 weiterentwickeln und dabei auf die umfassende Expertise und die erheblichen Ressourcen von Merck zurückgreifen", wird Terns-Chefin Amy Burroughs in der Mitteilung zitiert.

Merck & Co erwirtschaftet einen Großteil seiner Einnahmen mit dem Krebsmedikament Keytruda, will die Abhängigkeit aber angesichts drohender Konkurrenz durch Nachahmermittel und sinkender Preise verringern. 2025 hatte der US-Konzern mit Verona Pharma und Cidara Therapeutics zwei milliardenschwere Übernahmen im Bereich der Atemwegs- und Lungenkrankheiten sowie der Infektionserkrankungen gestemmt. Für die Terns-Übernahme wird verbucht Merck & Co den Angaben zufolge im zweiten Quartal eine Belastung von rund 5,8 Milliarden Dollar oder rund 2,35 Dollar je Aktie./tav/niw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck & Co Aktie Die Merck & Co Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 100,8 auf Tradegate (25. März 2026, 12:31 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck & Co Aktie um +1,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,99 %. Die Marktkapitalisierung von Merck & Co bezifferte sich zuletzt auf 250,70 Mrd.. Merck & Co zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.



