Intersand erhält die B Corp-Zertifizierung und bestätigt damit seine herausragenden Leistungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Innovation in der Produktion

„ Ich bin sehr stolz darauf, dass wir die B Corp-Zertifizierung erhalten haben. Sie bestätigt die Stärke unserer Werte und unseres Geschäftsmodells und erkennt gleichzeitig unsere Führungsrolle in unserer Branche an. Diese Auszeichnung bestätigt, dass unser Wachstum untrennbar mit einer nachhaltigen Zukunft für kommende Generationen verbunden ist, ", sagt Stéphane Chevigny, Präsident.

BOUCHERVILLE, QC, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Intersand Canada Inc. Group (Intersand), ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Hochleistungs-Katzenstreu spezialisiert hat, insbesondere auf die Marken OdourLock und OdourBuster , ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass es die B Corp Zertifizierung erhalten hat. Diese Auszeichnung, die zu den anerkanntesten und strengsten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gehört, bestätigt Intersands tiefes Engagement für ein innovatives Geschäftsmodell, das sich auf Transparenz, soziale Verantwortung und die kontinuierliche Verbesserung seiner ESG-Auswirkungen konzentriert.

Der B Corp-Bewertungsprozess basiert auf einer umfassenden Analyse der Unternehmenspraktiken, einschließlich der Unternehmensführung, der Beziehungen zu Mitarbeitern und Gemeinden, der Auswirkungen auf die Umwelt, des verantwortungsvollen Managements und der Transparenz gegenüber Kunden.

Diese Zertifizierung hebt besonders hervor:

Die Wirksamkeit der innovativen Herstellungsverfahren von Intersand, die auf patentierten Technologien basieren;

die Fähigkeit von Intersand, Produkte zu entwickeln, die weniger Ressourcen verbrauchen;

Die Robustheit seiner Umweltinitiativen, die durch Lebenszyklusanalysen, Kohlenstoffbewertungen, unabhängige Audits und Inspektionen durch Dritte unterstützt werden.

B Corp Zertifizierung: Ein Engagement, das die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert

Um diese Anerkennung zu erhalten, hat Intersand konkrete Initiativen umgesetzt, wie z. B. die Reduzierung von Rohstoffen und chemischen Komponenten, die ökologische Gestaltung seiner Verpackungen, die Wiederverwendung von Abfällen, die Verwendung von 100 % kohlenstoffneutralem Strom, geprüfte Kohlenstoffbewertungen, verantwortungsbewusste Beschaffung, Diversitätspolitik, Gesundheits- und Sicherheitsprogramme sowie eine verstärkte und transparente Unternehmensführung.

Diese Ankündigung unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens: Hochleistungsprodukte zu entwickeln, die die Lebensqualität von Katzen verbessern und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck der Heimtierpflegeindustrie verringern. Intersand setzt sich weiterhin für ein nachhaltiges Wachstum ein, das auf Innovation, Zusammenarbeit, Transparenz und Verantwortung beruht.

Weitere Informationen über unser Engagement und unsere Initiativen finden Sie im Internet:

https://intersand.com/en/about-us/

Über B Corp

B Corp ist eine internationale Zertifizierung, die Unternehmen auszeichnet, die die höchsten Standards für soziale und ökologische Leistung, Transparenz und Unternehmensführung erfüllen. Zertifizierte Unternehmen verpflichten sich, ein Gleichgewicht zwischen Gewinn und positiver Wirkung zu erreichen und diese Mission in den Kern ihres Geschäftsmodells zu integrieren.

Weitere Informationen unter www.bcorp.com

Über Intersand Canada Inc. Gruppe

Das 1992 gegründete Familienunternehmen Intersand hat sich auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen Hygiene- und Gesundheitsprodukten für Haustiere spezialisiert. Mit fünf Produktionsstätten in Kanada und den Vereinigten Staaten - darunter eine der am stärksten automatisierten Anlagen der Branche - beschäftigt das in Quebec ansässige Unternehmen über 225 Mitarbeiter und betreibt ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum. Intersand entwickelt eigene Marken, arbeitet bei Eigenmarken mit großen Einzelhändlern zusammen und exportiert seine Streu in mehr als 60 Länder.

www.intersand.com

Medienanfragen: Geneviève Provost, Direktorin für Kommunikation, Tel.: 514‑802‑3594, gprovost@intersand.com

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