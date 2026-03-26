Faule Kredite belasten Jefferies – Wall-Street-Erwartungen deutlich verfehlt!

Das Ergebnis wurde durch Verluste auf problematische Kreditengagements belastet. Allein im Zusammenhang mit den beiden jüngsten Kreditausfällen rund um Market Financial Solutions und First Brands Group fiel ein Minus von 17 Millionen US-Dollar an. Hinzu kam eine weitere Belastung aus der Vermögensverwaltung: Jefferies hatte bereits zuvor einen Vorsteuerverlust von 30 Millionen US-Dollar wegen First Brands verbucht und im ersten Quartal nochmals zehn Millionen US-Dollar abgeschrieben. Die Beteiligung an dem insolventen Autozulieferer liegt nun bei null.

Zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres hat Jefferies zwar so viel Umsatz im Investmentbanking erzielt wie noch nie in einem ersten Quartal, die Erwartungen der Wall Street wurden aber trotzdem verfehlt. Der Gewinn je Aktie lag mit 70 Cent deutlich unter den von Analysten im Durchschnitt erwarteten 87 Cent.

Dabei lief das operative Geschäft in mehreren Bereichen überraschend gut. So stieg der Nettogewinn im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 155,7 Millionen US-Dollar. Die Erlöse im Investmentbanking kletterten um 45 Prozent, was unter anderem auf höhere Beratungsumsätze und ein lebhafteres Dealgeschäft in mehreren Sektoren zurückzuführen ist. Im Kapitalmarktgeschäft legten die Erlöse ebenfalls kräftig zu. Besonders erfolgreich waren die Aktienhändler, die das beste erste Quartal der Firmengeschichte verbuchten. Der Bereich steigerte seine Einnahmen um 37 Prozent auf 558,5 Millionen US-Dollar.

Das Anleihegeschäft lief dagegen schwächer. Hier sanken die Handelsumsätze um 24 Prozent. In diesem Ergebnis war auch ein Bewertungsverlust im Zusammenhang mit dem britischen Hypothekenfinanzierer Market Financial Solutions enthalten, der im vergangenen Monat kollabierte.

Zusätzlich schrieb Jefferies 36 Millionen US-Dollar auf Tessellis ab, ein Telekomunternehmen aus dem Merchant-Banking-Portfolio, das derzeit abgewickelt wird. Die Aktie gehört 2026 mit einem Minus von bislang 36 Prozent zu den schwächsten Werten im S&P 400 MidCap Index, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg. Trotz dieser Belastungen sieht das Management weiterhin Chancen für ein starkes M&A- und IPO-Umfeld, sofern sich die Lage im Nahen Osten in absehbarer Zeit beruhigt.

Im nachbörslichen Handel an der NYSE legte die Jefferies-Aktie leicht zu und stieg auf 39,88 US-Dollar je Anteilsschein.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



