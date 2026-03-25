ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 284 Euro
- Bernstein bestätigt Outperform und Kursziel 284
- Sartorius fokussiert auf digitale Bioprozesstechnik
- Bewertung übersieht Marktexpansion und Single-Use
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Der Pharma- und Laborausrüster wolle sich zu einem der fortschrittlichsten Akteure im Bereich der digitalen Bioprozesstechnik entwickeln und habe dafür den Weg näher skizziert, schrieb Delphine Le Louet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Bewertung der Aktie schrieb sie, dass neben der Branchenerholung auch Marktexpansionen und die führende Stellung bei Single-Use-Technologien verkannt werde./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 06:26 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 215,6 auf Tradegate (25. März 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -5,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,01 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 270,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 304,00EUR was eine Bandbreite von +3,24 %/+42,66 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 284 Euro
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Community Beiträge zu Sartorius Vz. - 716563 - DE0007165631
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Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.