Bernstein belässt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 284 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 215,6 auf Tradegate (25. März 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -5,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,81 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,01 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 270,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 304,00EUR was eine Bandbreite von +3,24 %/+42,66 % bedeutet.