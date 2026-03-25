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    Libanon

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    Mehr als 40 Sanitäter bei Israels Angriffen getötet

    Für Sie zusammengefasst
    • 42 Sanitäter seit Anfang März bei Angriffen getötet
    • Zwei Sanitäter in Uniform bei Motorradangriff getötet
    • Libanon wirft Israel vor Rettungen zu behindern
    Libanon - Mehr als 40 Sanitäter bei Israels Angriffen getötet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BEIRUT (dpa-AFX) - Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Behördenangaben seit Ausbruch der jüngsten Eskalation Anfang März 42 Sanitäter getötet worden. Bei einem jüngsten Vorfall am Montag seien zwei Sanitäter bei einem israelischen Angriff auf ihr Motorrad getroffen worden und umgekommen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die beiden Männer seien auf dem Weg zu einem Einsatz und in Uniform gekleidet gewesen. Ihr Motorrad sei mit Warnleuchten ausgestattet gewesen.

    Sowohl die Hisbollah als auch die mit ihr verbündete Amal-Bewegung haben eigene Gesundheitsdienste. Insbesondere deren Mitarbeiter werden bei den Angriffen getroffen.

    Auf Nachfrage teilte das israelische Militär mit, die Angelegenheit zu prüfen. Das israelische Militär wirft der Hisbollah vor, Krankenwagen und andere medizinische Einrichtungen für militärische Zwecke zu nutzen.

    Die libanesische Regierung wirft Israels Armee vor, vorsätzlich Rettungsmaßnahmen zu behindern und gegen das Völkerrecht zu verstoßen./arj/DP/stw





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