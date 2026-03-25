Gold rast nach oben – Kurs bei 4.578,88 USD

+2,34 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,87 % 1 Monat -12,40 % 3 Monate +0,48 % 1 Jahr +50,92 %

Der Goldpreis zieht deutlich an und legt umauf 4.578,88zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.223,75USD. Heute, bei 4.578,88USD, wäre daraus ein Vermögen von 3.741,67USD geworden – ein Plus von +274,17 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Gold-Sentiment laut wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: charttechnisch überverkauft, Fibos deuten Reboundpotenzial; langfristig gilt Gold als Teil eines Bullenmarkts (2001–2011). Einige Posts vermuten, dass Goldverkäufe Liquidität für andere Geschäfte schaffen. Geopolitische Entwicklungen (Iran/Nahost) beeinflussen die Stimmung, liefern aber keine klare Trendbestätigung.