Kontron AG kündigt 2026 neues Aktienrückkaufprogramm an
Die Kontron AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm: Der Vorstand nutzt die HV-Ermächtigung, um eigene Aktien in Millionenhöhe gezielt zurückzuerwerben.
Foto: adobe.stock.com
- Vorstand der Kontron AG beschließt am 25.03.2026 das Aktienrückkaufprogramm I 2026 auf Basis der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 11.06.2025.
- Geplantes Volumen: bis zu 2.900.000 Aktien (rund 4,54% des Aktienkapitals); Laufzeit voraussichtlich 26.03.2026 bis längstens 30.09.2026.
- Maximaler Kaufpreis pro Aktie: EUR 24; maximaler Gesamteinsatz: EUR 50 Millionen.
- Käufe erfolgen durch ein beauftragtes Kreditinstitut unabhängig von Kontron und unter Einhaltung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sowie der Safe‑harbour‑Rule (Marktmissbrauchsverordnung).
- Erwerbe können über die Börse oder multilaterale Handelssysteme (MTFs) erfolgen; Kaufpreis darf nicht mehr als ±10% vom durchschnittlichen XETRA‑Kurs der letzten 5 Handelstage abweichen.
- Rückgekaufte Aktien sollen für alle in der HV‑Ermächtigung vorgesehenen Zwecke verwendet werden; Transaktionsdetails und Änderungen werden auf der Kontron‑Website veröffentlicht; Mitteilung ist eine Insiderinformation (Art.17 MAR).
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Kontron ist am 26.03.2026.
Der Kurs von Kontron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,360EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,96 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,700EUR das entspricht einem Plus von +1,67 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.935,07PKT (+2,18 %).
+3,06 %
-10,51 %
-15,46 %
-13,67 %
-21,30 %
+8,90 %
-9,77 %
+223,10 %
+61,38 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte