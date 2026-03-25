Kontron AG kündigt 2026 neues Aktienrückkaufprogramm an

Vorstand der Kontron AG beschließt am 25.03.2026 das Aktienrückkaufprogramm I 2026 auf Basis der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 11.06.2025.

Geplantes Volumen: bis zu 2.900.000 Aktien (rund 4,54% des Aktienkapitals); Laufzeit voraussichtlich 26.03.2026 bis längstens 30.09.2026.

Maximaler Kaufpreis pro Aktie: EUR 24; maximaler Gesamteinsatz: EUR 50 Millionen.

Käufe erfolgen durch ein beauftragtes Kreditinstitut unabhängig von Kontron und unter Einhaltung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sowie der Safe‑harbour‑Rule (Marktmissbrauchsverordnung).

Erwerbe können über die Börse oder multilaterale Handelssysteme (MTFs) erfolgen; Kaufpreis darf nicht mehr als ±10% vom durchschnittlichen XETRA‑Kurs der letzten 5 Handelstage abweichen.

Rückgekaufte Aktien sollen für alle in der HV‑Ermächtigung vorgesehenen Zwecke verwendet werden; Transaktionsdetails und Änderungen werden auf der Kontron‑Website veröffentlicht; Mitteilung ist eine Insiderinformation (Art.17 MAR).

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Kontron ist am 26.03.2026.

Der Kurs von Kontron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,360EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,96 % im Plus.

12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,700EUR das entspricht einem Plus von +1,67 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.935,07PKT (+2,18 %).





