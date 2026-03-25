Silberpreis im Höhenflug +5,87 % auf 73,21 USD

+5,87 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,48 % 1 Monat -16,02 % 3 Monate +2,37 % 1 Jahr +121,51 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinntund erreicht 73,21. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,16359USD. Heute steht er bei 73,21USD. Das Investment wäre auf 14.546,4USD gewachsen – eine Steigerung von +190,93 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischter Anleger-Sentiment zu Silber: teils vorsichtig, teils optimistisch. Fundamentale Signale werden durch Brixton Metals’ Drill-Ergebnisse (extrem hohe Silbergehalte im Langis-Projekt) positiv bewertet. Kurzfristig wirkt der Diskurs ruhiger; einzelne Posts nennen ca. +6%, andere warnen vor überzogenen ATH-Behauptungen. 14-Tage-Veränderung wird nicht eindeutig genannt. Bear Creek Mining: Handelsstatus unklar.