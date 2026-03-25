Silberpreis
Silberpreis im Höhenflug +5,87 % auf 73,21 USD
Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +5,87 % bei 73,21 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,48 %
|1 Monat
|-16,02 %
|3 Monate
|+2,37 %
|1 Jahr
|+121,51 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,16359USD. Heute steht er bei 73,21USD. Das Investment wäre auf 14.546,4USD gewachsen – eine Steigerung von +190,93 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischter Anleger-Sentiment zu Silber: teils vorsichtig, teils optimistisch. Fundamentale Signale werden durch Brixton Metals’ Drill-Ergebnisse (extrem hohe Silbergehalte im Langis-Projekt) positiv bewertet. Kurzfristig wirkt der Diskurs ruhiger; einzelne Posts nennen ca. +6%, andere warnen vor überzogenen ATH-Behauptungen. 14-Tage-Veränderung wird nicht eindeutig genannt. Bear Creek Mining: Handelsstatus unklar.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|361,00EUR
|+2,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|126,92EUR
|+2,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|260,64EUR
|+2,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|379,84EUR
|+3,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|103,16EUR
|+2,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|590,25EUR
|+3,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|378,56EUR
|+2,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|76,62EUR
|+1,94 %
|Long
|1
|0,00
|127,01EUR
|+2,36 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,08EUR
|-0,16 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.