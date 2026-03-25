Russlands Öl-Comeback?
Indien, China, Philippinen: Startet jetzt das Comeback von Russlands Öl?
Indien verdoppelt seine Käufe, China zieht mit, die Philippinen bestellen wieder: Dreht sich der globale Ölmarkt gerade zugunsten Russlands?
- Indien kauft rund 60 Mio Barrel russisches Rohöl
- US-Ausnahme erlaubt Transitimporte russischen Rohöls
- China und Philippinen erhöhen Käufe zugunsten Russlands
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Indische Raffinerien haben rund 60 Millionen Barrel russisches Rohöl für die Lieferung im April gekauft, was die Versorgungssorgen inmitten von Störungen im Nahen Osten lindert, wie Bloomberg am Mittwoch berichtet. Die Ladungen wurden mit Aufschlägen von 5 bis 15 US-Dollar pro Barrel über Brent gebucht, wobei sich die Mengen gegenüber dem Niveau vom Februar mehr als verdoppelten, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf Daten von Kpler.
Der Kaufanstieg folgt auf eine Ausnahmeregelung der USA, die die Einfuhr von bereits im Transit befindlichem russischem Öl erlaubt und dazu beiträgt, die Engpässe nach den Störungen in der Straße von Hormus auszugleichen, heißt es in dem Bericht. Raffinerien wie Mangalore Refinery & Petrochemicals und Hindustan Mittal Energy haben nach monatelangen Rückgängen ihre Käufe wieder aufgenommen, während Indien auch die Beschaffung aus anderen Regionen wie Venezuela verstärkt.
Die erneute Nachfrage habe die Öleinnahmen Russlands auf den höchsten Stand seit Anfang 2022 getrieben, hieß es in dem Bericht. Neben Indien hat zusätzlich China seine Käufe russischen Rohöls bereits im Februar deutlich hochgefahren. Zudem sind die Philippinen der auffälligste neue beziehungsweise wiederkehrende Käufer: Laut Reuters sind mindestens zwei ESPO-Cargoes auf dem Weg dorthin; das wären die ersten russischen Rohölimporte seit fünf Jahren. Möglich wurde das durch eine zeitlich befristete US-Ausnahmeregelung.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion