Indien, China, Philippinen: Startet jetzt das Comeback von Russlands Öl?

Indische Raffinerien haben rund 60 Millionen Barrel russisches Rohöl für die Lieferung im April gekauft, was die Versorgungssorgen inmitten von Störungen im Nahen Osten lindert, wie Bloomberg am Mittwoch berichtet. Die Ladungen wurden mit Aufschlägen von 5 bis 15 US-Dollar pro Barrel über Brent gebucht, wobei sich die Mengen gegenüber dem Niveau vom Februar mehr als verdoppelten, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf Daten von Kpler.

Der Kaufanstieg folgt auf eine Ausnahmeregelung der USA, die die Einfuhr von bereits im Transit befindlichem russischem Öl erlaubt und dazu beiträgt, die Engpässe nach den Störungen in der Straße von Hormus auszugleichen, heißt es in dem Bericht. Raffinerien wie Mangalore Refinery & Petrochemicals und Hindustan Mittal Energy haben nach monatelangen Rückgängen ihre Käufe wieder aufgenommen, während Indien auch die Beschaffung aus anderen Regionen wie Venezuela verstärkt.