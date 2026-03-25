FutureDial und K.K. MTN bauen strategische Partnerschaft aus, um Innovationen bei der Aufbereitung von Smart-Geräten in Japan zu beschleunigen

SUNNYVALE, Kalifornien und TOKIO, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- FutureDial, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich zertifizierter Datenlöschung sowie Software- und Automatisierungslösungen für den Gerätelebenszyklus, gab heute eine deutliche Ausweitung seiner strategischen Partnerschaft mit K.K. MTN bekannt, einem der führenden Anbieter Japans für sichere Services rund um IT-Assets und die Aufbereitung mobiler Geräte.

Die erweiterte Partnerschaft baut auf dem starken Wachstum von K.K. MTN im japanischen Markt für die Aufbereitung von Geräten und sichere Services rund um den Lebenszyklus von IT-Assets auf. MTN verzeichnete in seinem Aufbereitungsgeschäft ein Wachstum von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was die steigende Nachfrage nach sicheren Services für den Gebrauchtmarkt bei Netzbetreibern, Unternehmen und weiteren Akteuren des Ökosystems widerspiegelt.

Im Rahmen der nächsten Phase ihrer Zusammenarbeit planen FutureDial und K.K. MTN, 2026 in Japan ein gemeinsames Lösungszentrum zu eröffnen. Das neue Lösungszentrum wird die Software- und Automatisierungstechnologien von FutureDial in die Aufbereitungsabläufe von K.K. MTN integrieren und als Zentrum für Innovation, Zusammenarbeit und Wissenstransfer dienen. So sollen Kunden neue Automatisierungspotenziale erkennen und ihre Abläufe im Hinblick auf höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Rentabilität optimieren können. MTN ist bereits zu einem bedeutenden Nutzer der Produkte von FutureDial für sichere Datenlöschung sowie der Lösung SMART Receive Watch geworden.

Unternehmen, die mehr über die Software- und Automatisierungslösungen von FutureDial und das geplante Lösungszentrum in Japan erfahren möchten, finden weitere Informationen auf www.futuredial.com/contact/ oder können sich an das Team von FutureDial wenden, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu besprechen.

Zur Zusammenarbeit sagte Frank Harbist, Geschäftsführer von FutureDial: „Die bevorstehende Eröffnung unseres gemeinsamen Lösungszentrums und die Einführung neuer Automatisierungsmöglichkeiten bei MTN markieren den nächsten Schritt zur Modernisierung der Aufbereitungsabläufe in Japan durch softwaregestützte Innovation. MTN ist für FutureDial der ideale Partner, um die Chancen des japanischen Marktes zu nutzen."