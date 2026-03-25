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    Goldpreis erholt sich weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis mittags in London 4.578 USD, plus 102
    • Montags Einbruch auf knapp 4.100 USD, tiefster Stand
    • Iran-Konflikt und US 15-Punkte-Plan belasten Märkte
    Goldpreis erholt sich weiter
    Foto: rhj2017 - 123rf

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Goldpreis sich am Mittwoch weiter vom Einbruch zu Beginn der Woche erholt. Im Mittagshandel wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 4.578 US-Dollar gehandelt und damit etwa 102 Dollar höher als am Vortag. Am Montag hatte die Spekulation auf höhere Zinsen die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall, das keine Zinsen abwirft, stark belastet.

    Am Montag war der Goldpreis zeitweise bis auf knapp 4.100 Dollar gefallen, und damit auf den tiefsten Stand seit vergangenen November, bevor eine Erholung einsetzte. Als Treiber der Kursgewinne zur Wochenmitte gelten Medienberichten. Demnach hat die US-Regierung der Führung in Teheran einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet.

    Nach Einschätzung des Analysten Mark Haefele von UBS Global Wealth Management würden einige Anleger die aktuellen Notierungen am Goldmarkt als Einstiegskurse nutzen. "Da sich einige dieser Faktoren in den kommenden Monaten voraussichtlich umkehren werden, sehen wir den aktuellen Rückgang des Goldpreises als Gelegenheit, Positionen aufzubauen."

    Auch beim Preis für Silber zeigte sich seit dem Tief vom Montag eine Kurserholung. Hier ging es mit der Notierung von etwa 61 Dollar je Feinunze zu Beginn der Woche auf zuletzt 73,20 Dollar nach oben.

    Generell bleibt die Lage an den Märkten aber angespannt, da die weitere Entwicklung im Iran-Krieg unklar ist. So hat der Iran seine Raketen- und Drohnenangriffe auf arabische Golfstaaten und Israel zuletzt fortgesetzt. Unterdessen plant die Trump-Regierung laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person die Verlegung von weiteren Soldaten in den Nahen Osten./jkr/jsl/stk




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