Kontron will wie in Aussicht gestellt Aktien zurückkaufen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 16.941 auf Ariva Indikation (25. März 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -10,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd..

Kontron zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +33,80 %/+48,66 % bedeutet.