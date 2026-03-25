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    Kontron will wie in Aussicht gestellt Aktien zurückkaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kontron plant Rückkauf von bis zu 2,9 Millionen Aktien
    • Maximalbetrag fürs Kaufprogramm 50 Millionen Euro
    • Aktienkurs zuletzt stark gefallen fast ein Viertel
    Kontron will wie in Aussicht gestellt Aktien zurückkaufen
    Foto: adobe.stock.com

    LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron will den jüngsten Kursrutsch wie angedeutet zum Rückkauf eigener Aktien nutzen. So sollen bis zu 2,9 Millionen eigene Aktien für höchstens 50 Millionen Euro erworben werden, wie das SDax -Unternehmen am Mittwoch in Linz mitteilte. Hintergrund sei der aktuelle Aktienkurs, der aus Sicht des Vorstands ein sehr attraktives Niveau darstelle. Kontron hatte einen solchen Schritt bereits in Aussicht gestellt in Reaktion auf einen scharfen Kursrutsch der Papiere vergangene Woche Donnerstag. Da war der Kurs ohne ersichtlichen Grund im Tief um bis zu nahezu ein Viertel abgestürzt. Im laufenden Jahr hat das Papier bis dato fast 13 Prozent an Wert eingebüßt./men/stk

    Kontron

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    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 16.941 auf Ariva Indikation (25. März 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -10,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +33,80 %/+48,66 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kontron. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Kontron. Der Kursverlauf wird teils dem Marktumfeld, teils verfehlten Prognosen zugeschrieben, während einige die fundamentale Stärke betonen. Diskutiert wird eine mögliche 2026-Prognose: Umsatz um ca. 1,8 Mrd EUR, EBITDA 225–240 Mio EUR; viele halten die Bewertung trotz potenzieller Stärke für zu günstig, falls Zahlen und Ausblick überzeugen. Warten auf die nächsten Quartalszahlen und den Ausblick.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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    Kontron will wie in Aussicht gestellt Aktien zurückkaufen Der österreichische Technologiekonzern Kontron will den jüngsten Kursrutsch wie angedeutet zum Rückkauf eigener Aktien nutzen. So sollen bis zu 2,9 Millionen eigene Aktien für höchstens 50 Millionen Euro erworben werden, wie das SDax -Unternehmen …
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