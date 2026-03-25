Kontron will wie in Aussicht gestellt Aktien zurückkaufen
- Kontron plant Rückkauf von bis zu 2,9 Millionen Aktien
- Maximalbetrag fürs Kaufprogramm 50 Millionen Euro
- Aktienkurs zuletzt stark gefallen fast ein Viertel
LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron will den jüngsten Kursrutsch wie angedeutet zum Rückkauf eigener Aktien nutzen. So sollen bis zu 2,9 Millionen eigene Aktien für höchstens 50 Millionen Euro erworben werden, wie das SDax -Unternehmen am Mittwoch in Linz mitteilte. Hintergrund sei der aktuelle Aktienkurs, der aus Sicht des Vorstands ein sehr attraktives Niveau darstelle. Kontron hatte einen solchen Schritt bereits in Aussicht gestellt in Reaktion auf einen scharfen Kursrutsch der Papiere vergangene Woche Donnerstag. Da war der Kurs ohne ersichtlichen Grund im Tief um bis zu nahezu ein Viertel abgestürzt. Im laufenden Jahr hat das Papier bis dato fast 13 Prozent an Wert eingebüßt./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 16.941 auf Ariva Indikation (25. März 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -10,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd..
Kontron zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +33,80 %/+48,66 % bedeutet.
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Dein Schwachsinn ist doch unerträglich.
also zu feiern gibt es da nichts, finde ich. dass ein unternehmen mit 1,5 milliarden EV da schnell mal ohne news um 23,5% abschmiert ist doch nicht normal und es ist nach dem 28.10. schon der zweite horrortag in kurzer zeit. heute wurde praktisch da weitergemacht, wo am 28.10.2025 aufgehört wurde.
Alles spricht für eine Short-Attacke.
- Man hat sich ein extrem schwachen Allgemein-Markt ausgesucht
- Die Aktie wurde unter 20 Euro gedrückt wo bestimmt viele Kleinanleger ihren Stop liegen hatten.
- Dann schau mal : 60 Knock-Out-Produkte wurde gerissen---jeder Kursrückgang löste einen weiteren Knock-Out aus . Mit ein paar Stücken weiter draufgehauen --dann gibt bei einem solch kleinen Wert wie Kontron eine große Welle.
- Taktisch war der Zeitpunkt super für die LV gewählt, da auch unsere Beiden Insider nicht kaufen durften
- Ich sag schon mal voraus: Die LV-Quote ist stark zurückgegangen und in kurzer Zeit sehen wir wieder Kurse von über 22 Euro
- Mit Veröffentlichung der Zahlen nächste Woche dürfen auch Ennoconn und Niederhauser wieder kaufen...und die werden kaufen...haben ja bei Kursen um die 22 Euro gerade erst massiv gekauft...sollte der Kurs also niedriger stehen als 22 Euro, dann werden wir hier starke Käufe bekommen...