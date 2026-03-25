LGT Wealth Management UK arbeitet mit Addepar zusammen, um den Kundenservice und datengestützte Einblicke zu unterstützen

LONDON, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- LGT Wealth Management UK hat sich für Addepar, eine globale Daten- und KI-Plattform, entschieden, um seine Front-Office- und Kundenservice-Teams zu unterstützen, und unterstreicht damit sein Engagement für eine verantwortungsvolle, langfristige Vermögensverwaltung im Vereinigten Königreich.

Addepar wird LGT Wealth Management UK mit einer flexiblen, integrierten Datenbasis ausstatten, die ein klares, maßgeschneidertes Kundenreporting und einen gleichbleibend hohen Standard an personalisiertem Service unterstützt. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie in die bestehenden Systeme und Arbeitsabläufe von LGT integriert werden kann. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, die Erbringung von Dienstleistungen zu verbessern und die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse besser zu unterstützen, da die Portfolios an Umfang und Komplexität zunehmen, einschließlich der Bestände in mehreren Währungen, grenzüberschreitender Anlagen und des Engagements an privaten Märkten.

Mit der Einführung von Addepar stattet LGT Wealth Management UK sein Front Office mit verbesserten Tools aus, die sinnvolle Kundengespräche und fundierte Entscheidungen unterstützen. Vermögensverwalter sind in der Lage, auf eine verbesserte konsolidierte, kundengerechte Ansicht der Portfolios über alle Anlageklassen hinweg zurückzugreifen, was transparente Diskussionen über Leistung, Risiko und langfristige Ziele ermöglicht.

„Unsere Entscheidung, mit Addepar zusammenzuarbeiten, spiegelt unsere laufenden Investitionen in Technologie wider", sagt John Jopp, Head of Front Office bei LGT Wealth Management UK. „Da die Kundenbedürfnisse und -portfolios immer komplexer werden, wird uns der Zugang zur erstklassigen Plattform von Addepar dabei helfen, weiterhin klare Einblicke zu liefern und einen gleichbleibend hohen Standard an personalisiertem Service zu gewährleisten."

„LGT Wealth Management UK hat einen ausgezeichneten Ruf in Bezug auf Kundenservice und langfristige Betreuung", sagt Peter O'Brien, Chief Revenue Officer bei Addepar. „Wir freuen uns, die kontinuierlichen Investitionen von LGT in die Tools und das Know-how zu unterstützen, die die Grundlage für eine qualitativ hochwertige Beratung bilden und es den Vermögensverwaltern ermöglichen, die von ihnen gewünschten Daten zu nutzen, um klare, personalisierte Erkenntnisse zu liefern und vertrauensvolle Kundenbeziehungen aufzubauen."

Da Vermögensverwalter datengesteuerte Plattformen bevorzugen, die die Kundeninteraktion und die Leistungserbringung im Front-Office unterstützen, stärkt die Wahl von Addepar durch LGT Wealth Management UK seine Position als führende Plattform im Vereinigten Königreich und der EMEA-Region. Die Plattform unterstützt mehr als 1.400 Unternehmen in fast 60 Ländern und ermöglicht End-to-End-Workflows in der Vermögensverwaltung für ein Vermögen von fast 9 Billionen US-Dollar.

Informationen zu Addepar

Addepar ist eine globale Daten- und KI-Plattform, die es Anlageexperten ermöglicht, komplexe Finanzinformationen in verwertbare Informationen umzuwandeln. Addepar vereint Portfolio-, Markt- und Kundendaten in einer Gesamtportfolioansicht und liefert KI-gestützte Einblicke in Investment- und Kundenworkflows. Mehr als 1.400 Unternehmen in 60 Ländern nutzen Addepar zur Verwaltung und Beratung von Vermögenswerten im Wert von 9 Billionen US-Dollar. Die offene Plattform lässt sich mit fast 650 Software-, Daten- und Beratungspartnern integrieren, um End-to-End-Investmentoperationen in Unternehmen jeder Größe und Komplexität zu ermöglichen. Addepar unterstützt Kunden weltweit mit Büros in New York City, Salt Lake City, London, Edinburgh, Pune, Dubai, Genf und São Paulo.

Informationen zu LGT Wealth Management

LGT ist eine führende internationale Private-Banking- und Asset-Management-Gruppe, die seit über 90 Jahren vollständig von der Fürstenfamilie von Liechtenstein geführt wird. Per 30. Juni 2025 verwaltete LGT ein Vermögen von 359,6 Milliarden Schweizer Franken (451,6 Milliarden US-Dollar) für vermögende Privatpersonen und institutionelle Kunden. LGT beschäftigt über 6000 Mitarbeitende an mehr als 30 Standorten in Europa, Asien, Amerika, Australien und im Nahen Osten.

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