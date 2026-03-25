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    Kontron AG startet 2026 neues Aktienrückkaufprogramm – Mehr Eigenkapital sichern

    Die Kontron AG startet 2026 ein neues Aktienrückkaufprogramm mit klar definiertem Volumen, Zeitrahmen und Preisband, um eigene Aktien flexibel für künftige Zwecke zu nutzen.

    Kontron AG startet 2026 neues Aktienrückkaufprogramm – Mehr Eigenkapital sichern
    Foto: adobe.stock.com
    • Kontron AG hat am 25.03.2026 auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 11.06.2025 das Aktienrückkaufprogramm I 2026 beschlossen.
    • Geplantes Volumen: bis zu 2.900.000 eigene Aktien, das entspricht rund 4,54% des Aktienkapitals; maximaler Gesamteinsatz bis EUR 50 Millionen (Erweiterung möglich).
    • Voraussichtlicher Zeitraum: Beginn am 26.03.2026, Laufzeit bis längstens 30.09.2026.
    • Preisrahmen: Käufe dürfen nicht mehr als ±10% vom durchschnittlichen XETRA-Schlusskurs der letzten 5 Börsentage abweichen; kumulative Obergrenze EUR 24, kumulative Untergrenze mindestens EUR 1,00 je Aktie.
    • Art des Rückerwerbs: Erwerb über Börse und multilaterale Handelssysteme (MTFs) durch ein beauftragtes Kreditinstitut, das Zeitpunkt unabhängig bestimmt und die Vorgaben der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 einhält.
    • Zweck: Verwendung der eigenen Aktien für gesetzlich und durch die Hauptversammlung genehmigte Zwecke; keine Auswirkungen auf die Börsenzulassung; Details und Transaktionsmeldungen werden auf der Kontron-Investorenseite veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Kontron ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Kontron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,570EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,03 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,180EUR das entspricht einem Minus von -1,90 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.924,22PKT (+2,11 %).


    Kontron

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    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ





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