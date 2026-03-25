Kontron AG startet 2026 neues Aktienrückkaufprogramm – Mehr Eigenkapital sichern
Die Kontron AG startet 2026 ein neues Aktienrückkaufprogramm mit klar definiertem Volumen, Zeitrahmen und Preisband, um eigene Aktien flexibel für künftige Zwecke zu nutzen.
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- Kontron AG hat am 25.03.2026 auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 11.06.2025 das Aktienrückkaufprogramm I 2026 beschlossen.
- Geplantes Volumen: bis zu 2.900.000 eigene Aktien, das entspricht rund 4,54% des Aktienkapitals; maximaler Gesamteinsatz bis EUR 50 Millionen (Erweiterung möglich).
- Voraussichtlicher Zeitraum: Beginn am 26.03.2026, Laufzeit bis längstens 30.09.2026.
- Preisrahmen: Käufe dürfen nicht mehr als ±10% vom durchschnittlichen XETRA-Schlusskurs der letzten 5 Börsentage abweichen; kumulative Obergrenze EUR 24, kumulative Untergrenze mindestens EUR 1,00 je Aktie.
- Art des Rückerwerbs: Erwerb über Börse und multilaterale Handelssysteme (MTFs) durch ein beauftragtes Kreditinstitut, das Zeitpunkt unabhängig bestimmt und die Vorgaben der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 einhält.
- Zweck: Verwendung der eigenen Aktien für gesetzlich und durch die Hauptversammlung genehmigte Zwecke; keine Auswirkungen auf die Börsenzulassung; Details und Transaktionsmeldungen werden auf der Kontron-Investorenseite veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Kontron ist am 26.03.2026.
Der Kurs von Kontron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,570EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,03 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,180EUR das entspricht einem Minus von -1,90 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.924,22PKT (+2,11 %).
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