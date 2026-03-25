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    Mehr Geld für 585.000 Menschen in Chemie- und Pharmabranche

    Für Sie zusammengefasst
    • Rund 585.000 Beschäftigte erhalten mehr Geld
    • Tarifabschluss IG BCE und BAVC sieht zwei Stufen
    • Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung bis Mai 2028
    Mehr Geld für 585.000 Menschen in Chemie- und Pharmabranche
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BAD BREISIG (dpa-AFX) - Die rund 585.000 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie bekommen mehr Geld. Ein Tarifabschluss zwischen der Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC sieht Lohnsteigerungen in zwei Schritten vor sowie Mittel zur Beschäftigungssicherung in den Betrieben bei einer Laufzeit bis Ende Mai 2028./als/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 49,71 auf Tradegate (25. März 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +2,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 44,30 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -5,53 %/+22,61 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Verkauf von Jeff Ubben/Inclusive Capital (rund 8,5 Mio Aktien, Platzierung ~37,45–38,5 EUR) und dessen Einfluss auf Kurs und Bewertung. Diskutiert werden, ob das ein negatives Signal oder ein reiner Portfolio-Shift/Redemption ist, Abgabedruck durch Blocktrade, Prozessrisiken (Roundup/SCOTUS), makro‑Effekte (Iran, Dünger, Zinsen) sowie positive Healthcare‑Zulassungen für die Fundamentaldaten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

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