Mehr Geld für 585.000 Menschen in Chemie- und Pharmabranche

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 49,71 auf Tradegate (25. März 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.

BAD BREISIG (dpa-AFX) - Die rund 585.000 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie bekommen mehr Geld. Ein Tarifabschluss zwischen der Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC sieht Lohnsteigerungen in zwei Schritten vor sowie Mittel zur Beschäftigungssicherung in den Betrieben bei einer Laufzeit bis Ende Mai 2028./als/DP/stw

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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +2,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,18 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 44,30 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8900 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -5,53 %/+22,61 % bedeutet.



