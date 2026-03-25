Mehr Geld für 585.000 Menschen in Chemie- und Pharmabranche
- Rund 585.000 Beschäftigte erhalten mehr Geld
- Tarifabschluss IG BCE und BAVC sieht zwei Stufen
- Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung bis Mai 2028
BAD BREISIG (dpa-AFX) - Die rund 585.000 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie bekommen mehr Geld. Ein Tarifabschluss zwischen der Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC sieht Lohnsteigerungen in zwei Schritten vor sowie Mittel zur Beschäftigungssicherung in den Betrieben bei einer Laufzeit bis Ende Mai 2028./als/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 49,71 auf Tradegate (25. März 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +2,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,18 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 44,30 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -5,53 %/+22,61 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Ich halte es eher für eine Non-Event. Jeff Ubben wird seine Gründe haben, die aber völlig unabhängig von Bayer sein können. Den Ausgang des SCOTUS Urteils wird auch er nicht abschätzen können und von der Vergleichsseite gibt es positive News, dass immer mehr Klägerkanzleich dem Vergleich zuzustimmen scheinen:
Ich sehe es auch so, dass man es nicht ignorieren sollte. Aber ich sehe hier keine aus dem Iran-Krieg abgeleitete Entscheidung. Ich halte es für eine zeitliche Koinzidenz. Wohlgemerkt: "ich". Eventuell werde ich eines Besseren belehrt.
Neues aus dem Healthcare-Bereich: Bayer gab die weltweit erste Zulassung des MRT-Kontrastmittels Gadoquatrane durch das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales (Ministry of Health, Labour and Welfare, MHLW) bekannt.