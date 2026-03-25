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    Türkei bemüht sich um Vermittlung im Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Türkei vermittelt zwischen Iran und USA dialogbereit
    • Pakistan vermittelt ebenfalls und Ankara schweigt
    • US legte 15 Punkteplan vor Iran lehnte Verhandlungen ab
    Regierungspartei - Türkei bemüht sich um Vermittlung im Iran-Krieg
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ISTANBUL (dpa-AFX) - Im Ringen um eine Lösung im Iran-Krieg spielt die Türkei nach Angaben der Regierungspartei eine Vermittlerrolle. Man stehe seit längerem in Kontakt mit dem Iran und den USA und übermittle Botschaften zwischen beiden Parteien, sagte Harun Armagan, stellvertretender Vorsitzender für Außenbeziehungen der regierenden AK-Partei in der Türkei der Deutschen Presse-Agentur. Ziel sei, Spannungen abzubauen und einen Boden für Gespräche zu bereiten.

    Noch sei man aber nicht so weit, dass man einen Ort für ein solches Treffen festlegen könne. Auch Pakistan vermittelt örtlichen Sicherheitskreisen zufolge zwischen den Kriegsparteien. Das Außenministerium in Ankara wollte zunächst nicht kommentieren.

    Irans Militärführung hatte zuvor Berichte über Verhandlungen für ein Ende des Krieges zurückgewiesen. Medienberichten zufolge hat die US-Regierung der Führung in Teheran einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Dieser verlangt der Führung in Teheran demnach große Zugeständnisse ab./jam/DP/stw





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