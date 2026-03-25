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    EU-Projekt

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    Neue Militärtechnik soll schneller nutzbar sein

    Für Sie zusammengefasst
    • EU plant Förderinstrument Agile mit 115 Millionen Euro
    • Gefördert werden KMU mit Drohnen und KI Lösungen
    • Prüfung in vier Monaten Einsatz in 1–3 Jahren
    EU-Projekt - Neue Militärtechnik soll schneller nutzbar sein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Entwickler neuer Verteidigungstechnologien können auf zusätzliche Unterstützung durch die EU hoffen. Nach einem in Brüssel präsentierten Vorschlag der Europäischen Kommission soll ein neues Förderinstrument im Umfang von 115 Millionen Euro dabei helfen, die Erprobung und Markteinführung von Innovationen deutlich zu beschleunigen. Mögliche Profiteure könnten kleinere und mittlere Unternehmen sein, die Drohnentechnologie entwickeln oder im Bereich der Künstlichen Intelligenz tätig sind.

    Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine habe gezeigt, dass der Erfolg auf dem Schlachtfeld heute von kurzen Innovationszyklen abhänge, erklärte die Kommission zu dem Vorschlag. Entscheidend sei die Fähigkeit, neue Technologien und kosteneffiziente Lösungen innerhalb von Wochen oder Monaten statt erst nach Jahren zu entwickeln, zu testen und einzusetzen. Genau dort wolle das Förderinstrument mit dem Namen Agile ansetzen.

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    Förderung von bis zu fünf Millionen Euro pro Unternehmen

    Ziel ist es nach Kommissionsangaben, Förderanträge innerhalb von nur vier Monaten zu prüfen. Neue Technologien sollten dann bei einer positiven Entscheidung innerhalb von ein bis drei Jahren die Streitkräfte erreichen. In einem ersten Schritt ist vorgesehen, zwischen 20 und 30 Projekte mit Beträgen zwischen einer und fünf Millionen Euro zu unterstützen.

    Der von Vizekommissionspräsidentin Henna Virkkunen und Verteidigungskommissar Andrius Kubilius präsentierte Vorschlag wird nun im Rat der Mitgliedstaaten und im Europäischen Parlament beraten werden. Im Idealfall soll das neue Förderinstrument dann Anfang 2027 einsatzbereit sein./aha/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 166,9 auf Tradegate (25. März 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -10,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 68,57 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.015,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +13,75 %/+53,90 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang von Rheinmetall, den viele als Folge makro‑/US‑politischer Unsicherheit und Fonds‑Rebalancing sehen, nicht als Fundamentproblem. Diskutiert werden die Auftragssubstanz (inkl. Lockheed‑Kooperation, MARTE‑Meilensteine) als potenzielle Katalysatoren, zugleich die technische Situation mit fehlendem Ausbruch aus Abwärtskanal, hoher Volatilität und unterschiedl. Kurszielen; Kritiker betonen, dass Aufträge nicht automatisch zu starken Kursgewinnen führen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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