Preis für Opec-Öl deutlich gefallen
Für Sie zusammengefasst
- Opec-Rohölkorbpreis in Wien bei 132,21 US-Dollar
- Preis fiel um 13,03 US-Dollar gegenüber Montag
- Opec berechnet Korbpreis aus wichtigen Ölsorten
Foto: Christian Bruna - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist deutlich gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 132,21 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 13,03 Dollar weniger als am Montag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/
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lionbio schrieb gestern 22:44
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Ich glaube dass Trump nur auf Zeit spielt. Der Iran hat die Bedingungen klar kommuniziert aber die USA wird diese niemals erfüllen können und wollen. Der Iran ist in der besseren strategischen Positionierung meiner Meinung nach.
1.
Möglichkeit alle Ölfelder im ganzen nahen Osten in Brand zu setzen
2.
Zerstörung der Entsalzungsanlagen und somit humanitäre Katastrophe epischen Ausmaßes
3. Schwächung des Petrodollars und jegliche Schiffe dürfen nur in Yuan abgerechnete Waren transportieren
Bodentruppen werden vermutlich das nächste Desaster für die USA.
Denke Öl Long bei 87 USD ist ein extrem interessanter Trade.
Der Wahnsinn nimmt täglich zu und Trump erstickt in seinem Geflecht aus Lügen. Scheinbar glaubt der Markt ihm aber noch immer, der Iran aber definitiv nicht mehr!!
Wird nicht lange dauern und der Iran demontieren was Trump heute wieder phantasiert hat. Vermutlich ging er davor schon Short auf WTi. Aufsicht gibts ja eh nur für die Mittelschicht insofern alles gut für Donaldo...
Obelix37 schrieb gestern 10:56
Trump ist wöchentlich ein Marktmanipulateurmitdiskutieren »
MoneydestroyerSGE schrieb 23.03.26, 15:14
denke auch.... USA scheinen in der Sackgasse ... Sorgen macht mir Israel... denen traue ich alles zumitdiskutieren »
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