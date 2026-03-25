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    Indien holt LPG aus dem Iran

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    Krise zwingt zum Tabubruch: Indien setzt wieder auf iranisches Gas

    Erstmals seit 2019 kauft Indien wieder Flüssiggas aus dem Iran. Dahinter steckt eine Versorgungskrise, die nun immer größere Kreise zieht.

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    Indien holt LPG aus dem Iran - Krise zwingt zum Tabubruch: Indien setzt wieder auf iranisches Gas
    Foto: OpenAI

    Indien hat nach Jahren die erste Ladung iranischen Flüssiggases gekauft, nachdem die USA die Sanktionen gegen Teherans Öl und raffinierte Kraftstoffe vorübergehend aufgehoben hatten, wie Reuters berichtet. Dies geht aus den Handelsströmen für Flüssiggas und drei Branchenquellen hervor. Indien hatte 2019 unter dem Druck westlicher Sanktionen auf Energiekäufe aus dem Iran verzichtet.

    Der sanktionierte Tanker Aurora, der iranisches Flüssiggas an Bord hat, wird voraussichtlich in Kürze den Hafen Mangalore an der Westküste erreichen, wie Quellen und Daten der LSEG zeigen. Das südasiatische Land wurde durch die Unterbrechung der Energielieferungen durch die Straße von Hormus infolge des Krieges zwischen den USA und Israel gegen den Iran schwer getroffen.

    Die iranische LPG-Ladung wird unter den drei Kraftstoffhändlern Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp und Hindustan Petroleum Corp aufgeteilt. Die Ladung wurde von einem Händler gekauft, und die Zahlung erfolgt in Rupien, sagten die Quellen und fügten hinzu, Indien prüfe den Kauf weiterer iranischer LPG-Ladungen. Rajesh Kumar Sinha, Sondersekretär im Bundesschifffahrtsministerium, sagte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz: "Es gibt keine verladenen Ladungen aus dem Iran, davon haben wir nichts gehört."

    Der zweitgrößte LPG-Importeur der Welt kämpft mit seiner schlimmsten Gaskrise seit Jahrzehnten. Die Regierung kürzt die Lieferungen an die Industrie, um die Haushalte vor einem möglichen Mangel an Kochgas zu schützen. Indien verbrauchte im vergangenen Jahr 33,15 Millionen Tonnen Flüssiggas (LPG), auch bekannt als Kochgas, wobei Importe etwa 60 Prozent des Bedarfs deckten. Rund 90 Prozent dieser Importe stammten aus dem Nahen Osten.

    Indien transportiert seine gestrandeten LPG-Ladungen schrittweise aus der Straße von Hormus ab; bisher wurden vier LPG-Tanker – Shivalik, Nanda Devi, Pine Gas und Jag Vasant – abtransportiert. Indien verlädt außerdem Flüssiggas auf seine im Persischen Golf gestrandeten leeren Schiffe.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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