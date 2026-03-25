GOLDMAN SACHS stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen vor den Umsatzzahlen für das erste Quartal von 1900 auf 1800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die strukturelle Wachstumsstory des Zahlungsabwicklers bleibe völlig intakt, schrieb Mohammed Moawalla am Dienstagabend. Der Experte dämpfte aber etwas seine Erwartungen an 2026./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 903,2EUR auf Tradegate (25. März 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Mohammed Moawalla

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1800

Kursziel alt: 1900

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

