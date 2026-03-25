JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,44 Euro belassen. Die europäischen Lebensmittelhändler schnitten dank ihres "defensiven Profils" bei allgemeinen Marktturbulenzen in der Regel besser ab als andere Sparten, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auch angesichts der aktuellen geopolitischen Eskalation in Nahost habe sich der Sektor bislang als sicherer Hafen erwiesen./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 40,30EUR auf Tradegate (25. März 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 24,44

Kursziel alt: 24,44

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

