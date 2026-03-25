BARCLAYS stuft SANOFI auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi vor den am 23. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Seine Schätzungen für Umsatz und Ergebniskennziffern des Pharmakonzerns lägen zwischen unter den Konsensschätzungen, schrieb James Gordon in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Mit Blick auf das Gesamtjahr 2026 rechne er mit einer Bestätigung der Ziele./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 79,37EUR auf Tradegate (25. März 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

