BARCLAYS stuft SANOFI auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi vor den am 23. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Seine Schätzungen für Umsatz und Ergebniskennziffern des Pharmakonzerns lägen zwischen unter den Konsensschätzungen, schrieb James Gordon in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Mit Blick auf das Gesamtjahr 2026 rechne er mit einer Bestätigung der Ziele./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 79,37EUR auf Tradegate (25. März 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
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