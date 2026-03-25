ANALYSE-FLASH
Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 96 Euro
- Baader Bank belässt Hornbach Holding weiter auf Add
- Kursziel unverändert bei 96 Euro je Stammaktie
- Kein Ausblick auf neues Geschäftsjahr, Zahlen 19. Mai
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach bestätigten vorläufigen Geschäftsjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Baumarktkonzern habe zwar die kürzlich vorgelegten Eckzahlen bestätigt, es habe aber weiterhin keinen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr gegeben, schrieb Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser werde im Zuge der endgültigen Zahlen am 19. Mai erwartet./rob/ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:32 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 80,00 auf Tradegate (25. März 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -2,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,98 %.
Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd..
HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,80Euro. Von den letzten 5 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 118,00Euro was eine Bandbreite von +9,45 %/+46,77 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 96 Euro
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Community Beiträge zu HORNBACH Holding - 608340 - DE0006083405
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Bin seit heute mit dabei - mMn trotz Konsumflaute guter, eher defensiver Wert.
Herr Hornbach hat u.a. folgende Aussage in dem Interview getroffen auf die Frage: