Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 96 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 80,00 auf Tradegate (25. März 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -2,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,98 %.

Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd..

HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,80Euro. Von den letzten 5 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 118,00Euro was eine Bandbreite von +9,45 %/+46,77 % bedeutet.