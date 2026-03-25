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    ANALYSE-FLASH

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    Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 96 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Baader Bank belässt Hornbach Holding weiter auf Add
    • Kursziel unverändert bei 96 Euro je Stammaktie
    • Kein Ausblick auf neues Geschäftsjahr, Zahlen 19. Mai
    ANALYSE-FLASH - Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 96 Euro
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach bestätigten vorläufigen Geschäftsjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Baumarktkonzern habe zwar die kürzlich vorgelegten Eckzahlen bestätigt, es habe aber weiterhin keinen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr gegeben, schrieb Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser werde im Zuge der endgültigen Zahlen am 19. Mai erwartet./rob/ck/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:32 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    HORNBACH Holding

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    ISIN:DE0006083405WKN:608340

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

    Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 80,00 auf Tradegate (25. März 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -2,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd..

    HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,80Euro. Von den letzten 5 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 118,00Euro was eine Bandbreite von +9,45 %/+46,77 % bedeutet.


    Rating: Add
    Analyst:
    Kursziel: 96 Euro


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