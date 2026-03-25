Tarifabschluss für Beschäftigte in Chemie- und Pharmabranche

Bad Breisig (dts Nachrichtenagentur) - In den Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmabranche haben die Branchengewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC eine Einigung erzielt. Das teilten beide Seiten am Mittwoch mit.



Von März bis Dezember 2026 bleiben die Tarifentgelte demnach unverändert, bevor ab Januar 2027 eine Entgelterhöhung von 2,1 Prozent und ab Januar 2028 eine weitere Erhöhung um 2,4 Prozent in Kraft tritt. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von 27 Monaten bis Ende Mai 2028 und umfasst auch Maßnahmen zur Stabilisierung der Branche, darunter die Weiterentwicklung des Demografie-Tarifvertrags zu einem Transformations-Tarifvertrag.





BAVC-Verhandlungsführer Matthias Bürk sagte, dass der Tarifabschluss den Unternehmen "die dringend benötigte Entlastung" bringe. "Dauerhaft mehr zahlen die Arbeitgeber erst ab 2027 - und das zu krisengerechten Konditionen." Die lange Laufzeit gebe den Unternehmen ein hohes Maß an Planungssicherheit. "Zugleich betreten wir tarifpolitisches Neuland mit unserem Transformations-Tarifvertrag."



Unternehmen, die nicht wesentlich von der Krise betroffen sind, können die Tariferhöhungen laut Einigung um drei Monate vorziehen. In diesem Fall beraten zunächst die Betriebsparteien über die Nutzung dieser Option. Die abschließende Entscheidung trifft der Arbeitgeber.





