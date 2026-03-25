UBS stuft NIKE INC auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 US-Dollar belassen. Jay Sole stellte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Katalog wichtiger aktueller Fragen für Anleger auf, die Hinweise darauf geben dürften, wie sich die Turnaround-Story des Sportartikelherstellers gestaltet. Ganz oben sieht er die Entwicklung im Nahen Osten und ihre Bedeutung für Nike. Weitere wichtige Themen seien die US-Zölle, das China-Geschäft, der Ausblick auf 2027 und organisatorische Restrukturierungen./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 46,57EUR auf Tradegate (25. März 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jay Sole
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jay Sole
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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