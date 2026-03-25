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    Faule Kredite?

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    Finanzkrise in Sicht? Private-Credit-Markt sendet düstere Signale

    Investoren ziehen massiv Geld aus großen Fonds ab. Experten erinnert dies an die globale Finanzkriese 2008.

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    Faule Kredite? - Finanzkrise in Sicht? Private-Credit-Markt sendet düstere Signale
    Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

    Brechen jetzt Fonds mit großer Software-Beteiligung ein? Eine Nachricht zu Beginn der Woche ließ aufhorchen: Ares Management entschied sich am Dienstag, Anlegerabflüsse aus seinem Private-Credit-Fonds zu begrenzen. Apollo Global Management hatte bereits zuvor ähnliche Maßnahmen angekündigt.

    Ares hat die Rücknahmen im Ares Strategic Income Fund auf 5 Prozent gedeckelt. Bloomberg berichtet, dass die Rücknahmegesuche zum Zeitpunkt der Maßnahme bereits auf 11,6 Prozent angewachsen waren. Das entspricht einer Summe von gut 1 Millarde US-Dollar.

    Auch andere Unternehmen, darunter Blue Owl Capital, haben in den vergangenen Wochen versucht, Rücknahmen zu stoppen oder einzuschränken, da steigende Ausfallängste unter den Investoren umgehen.

    Die Sorge um die Qualität der zugrunde liegenden Kredite wächst, mit der Befürchtung ähnlicher Folgen wie zur Finanzkrise 2008.

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    Morgan Stanley warnte kürzlich, dass die Ausfallraten im Bereich Private Credit Direct Lending auf 8 Prozent steigen könnten, deutlich über dem historischen Durchschnitt von 2 bis 2,5  Prozent. 

    Private Credit Direct Lending sind Kredite an mittelständische Unternehmen, die nicht von Banken vergeben werden. Besonders, so meinen die Analysten, sind Unternehmen anfällig für Ausfälle, deren Geschäftsmodell durch die KI gefährdet werden würde; genannt wurden konkret Software-Unternehmen.

    Software ist der größte Sektor in der Apollo Debt Solutions BDC mit über 12 Prozent. Auch Blue Owl ist stark im SaaS-Kreditgeschäft engagiert.

    Die Analysten verweisen aber zugleich auf die geringere Verschuldung von Private-Credit-Fonds und Business-Development-Unternehmen im Vergleich zu 2008.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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