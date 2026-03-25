Börsen Update
Börsen Update Europa - 25.03. - ATX stark +2,34 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:51) bei 22.998,82 PKT und steigt um +0,67 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,10 %, Commerzbank +2,48 %, RWE +1,88 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -1,44 %, Zalando -0,67 %, Brenntag -0,49 %
Der MDAX steht bei 28.865,99 PKT und gewinnt bisher +1,31 %.
Top-Werte: Lanxess +15,07 %, Jenoptik +10,85 %, PUMA +6,25 %
Flop-Werte: Rational -1,28 %, United Internet -1,11 %, IONOS Group -0,98 %
Der TecDAX steht bei 3.483,74 PKT und gewinnt bisher +1,33 %.
Top-Werte: Jenoptik +10,85 %, SMA Solar Technology +6,18 %, Evotec +5,69 %
Flop-Werte: Draegerwerk -1,60 %, Deutsche Telekom -1,44 %, United Internet -1,11 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:52) bei 5.656,25 PKT und steigt um +0,33 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,10 %, Sanofi +1,87 %, BASF +1,73 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -4,90 %, DANONE -1,49 %, Wolters Kluwer -1,48 %
Der ATX steht aktuell (13:59:53) bei 5.406,27 PKT und steigt um +2,34 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +7,85 %, Lenzing +3,75 %, Andritz +3,61 %
Flop-Werte: DO & CO -0,81 %, Verbund Akt.(A) -0,77 %, Immofinanz +0,32 %
Der SMI steht aktuell (13:59:54) bei 12.696,45 PKT und steigt um +0,62 %.
Top-Werte: UBS Group +2,75 %, Logitech International +2,50 %, Partners Group Holding +2,10 %
Flop-Werte: Swisscom -0,42 %, Givaudan -0,02 %, Swiss Re +0,12 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.861,62 PKT und steigt um +0,63 %.
Top-Werte: LEGRAND +2,39 %, Sanofi +1,87 %, STMicroelectronics +1,84 %
Flop-Werte: ORANGE -2,24 %, DANONE -1,49 %, Accor -1,03 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (12:56:25) bei 2.944,83 PKT und steigt um +0,47 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,89 %, Sandvik +1,41 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,12 %
Flop-Werte: Swedbank Shs(A) -7,78 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -5,03 %, Nordea Bank Abp -4,90 %
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