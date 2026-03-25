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SanDisk Corporation Aktie leidet unter Verkäufen - 25.03.2026
Am 25.03.2026 ist die SanDisk Corporation Aktie, bisher, um -5,37 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.
SanDisk Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.03.2026
Am heutigen Handelstag musste die SanDisk Corporation Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,37 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,34 %, geht es heute bei der SanDisk Corporation Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SanDisk Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,31 % bestehen.
Allein seit letzter Woche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -10,37 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,96 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +11,31 % gewonnen.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,28 % geändert.
SanDisk Corporation Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,37 %
|1 Monat
|+10,96 %
|3 Monate
|+11,31 %
|1 Jahr
|+11,31 %
Informationen zur SanDisk Corporation Aktie
Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,30 Mrd.USD € wert.
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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.