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    Aktien New York Ausblick

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    Erholung erwartet - 15-Punkte-Plan macht Hoffnung

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorbörsliche Kursgewinne nach Iran-Friedensplan
    • Ölpreis fällt wieder unter 100 Dollar und Hormus
    • Technologiewerte erholen sich ARM plant eigene Chips
    Aktien New York Ausblick - Erholung erwartet - 15-Punkte-Plan macht Hoffnung
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger an den US-Börsen schöpfen am Mittwoch neue Hoffnung auf einen Ausweg aus dem Iran-Krieg. Vorbörslich bahnen sich Kursgewinne an, nachdem die US-Regierung den Machthabern in Teheran offenbar einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Kriegs unterbreitet hat. In dieser Woche seien zwischen beiden Konfliktparteien bereits zweimal Vorschläge übermittelt worden, hieß es aus pakistanischen Sicherheitskreisen.

    Die Spekulationen über solche Pläne führen am Mittwoch in Indikationen zu einer Erholung. Der Broker IG taxierte den Wall-Street-Index Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 0,8 Prozent höher auf 46.492 Punkte. Der stärker auf Technologiewerte ausgerichtete Nasdaq 100 wird noch etwas deutlicher mit einem Prozent im Plus gesehen.

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    In dem 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs werde unter anderem diskutiert, wie künftig der Schiffsverkehr in der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Straße von Hormus geregelt wird. Die meisten Punkte adressieren laut einer gut informierten Quelle jedoch das umstrittene iranische Atomprogramm. US-Medien hatten zuvor berichtet, der Plan verlange Irans Führung große Zugeständnisse ab.

    "Der Markt preist die Möglichkeit eines diplomatischen Auswegs ein", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Stephen Innes. Die Lage bleibe aber fragil und damit anfällig für weitere abrupte Korrekturen. Der dominierende Faktor für die Märkte bleibe der Ölpreis, solange die physischen Handelsströme durch die Straße von Hormus eingeschränkt sind. Am Mittwoch rutschte der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Mai zunächst wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar.

    Auf Aktienseite erholten sich vorbörslich viele Branchenwerte, die zuletzt stark unter dem Nahost-Konflikt gelitten hatten. Dazu zählten die Aktien von Fluggesellschaften, bei denen sich der nachgebende Ölpreis auf der Treibstoffschiene entlastend auswirkte. Titel von American Airlines , United Airlines und Delta Air Lines legten zwischen einem und 2,4 Prozent zu.

    Bedingt von einer Erholung der Marktpreise für Metall sind auch bei den Titeln der Minenkonzerne Newmont und Freeport-McMoran mit Anstiegen um bis zu vier Prozent anziehende Kurse zu beobachten. Nach Einschätzung des Analysten Mark Haefele von UBS Global Wealth Management würden einige Anleger die aktuellen Notierungen am Goldmarkt als Einstiegskurse nutzen.

    Für Gesprächsstoff sorgt ansonsten Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX. Laut einem Bericht des Portals "The Information" könnte noch diese Woche ein Prospekt veröffentlicht werden für einen der am meisten erwarteten Börsengänge des Jahres. Die Fantasie dafür ließ mit Rocket Lab und EchoStar vorbörslich ein paar andere Sektorwerte anziehen.

    Gewinne von mehr als zehn Prozent erwarten im Technologiesektor die Anleger von ARM Holdings . Das eigentlich als Chipentwickler auftretende Unternehmen hat angekündigt, erstmals auch eigene Halbleiter verkaufen zu wollen. Das neue Geschäft solle innerhalb von fünf Jahren jährlich rund 15 Milliarden US-Dollar erwirtschaften, hieß es./tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Arm Holdings Aktie

    Die Arm Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 49,91 auf Tradegate (25. März 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Arm Holdings Aktie um +22,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Arm Holdings bezifferte sich zuletzt auf 144,86 Mrd..




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