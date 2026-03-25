Wirtschaft
Dieselpreis massiv gestiegen - auch Benzin teurer
Foto: Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
München (dts Nachrichtenagentur) - Der Preis für Diesel-Kraftstoff in Deutschland ist im Wochenvergleich erneut massiv gestiegen. Laut ADAC kostete ein Liter Diesel im bundesweiten Durchschnitt am Dienstag 2,288 Euro, was einem Anstieg von 12,6 Cent gegenüber der Vorwoche entspricht. Der Preis für Super E10 erhöhte sich um 3,2 Cent auf durchschnittlich 2,074 Euro pro Liter.
In der vergangenen Woche erreichten die Preise beider Kraftstoffsorten ihre Jahreshöchststände. Super E10 kostete am Freitag 2,086 Euro, während Diesel am Montag im Durchschnitt 2,310 Euro erreichte. Der ADAC führte die Preissprünge auf den gestiegenen Ölpreis infolge des Kriegs im Iran zurück, der die Golfregion beeinflusst. Der Preis für Brent-Öl notierte zwischenzeitlich über 110 US-Dollar, fiel jedoch kürzlich unter 100 US-Dollar.
Der ADAC fordert erneut eine vorübergehende Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe, um Autofahrer zu entlasten. Diesel könnte auf den EU-Mindeststeuersatz für Energie gesenkt werden, was eine Entlastung von etwa 15 Cent pro Liter bedeuten würde. Eine weitere Maßnahme, das sogenannte Österreich-Modell, soll ab dem 1. April eingeführt werden. Dabei dürfen die Spritpreise nur einmal täglich angehoben, jedoch beliebig oft gesenkt werden.
In der vergangenen Woche erreichten die Preise beider Kraftstoffsorten ihre Jahreshöchststände. Super E10 kostete am Freitag 2,086 Euro, während Diesel am Montag im Durchschnitt 2,310 Euro erreichte. Der ADAC führte die Preissprünge auf den gestiegenen Ölpreis infolge des Kriegs im Iran zurück, der die Golfregion beeinflusst. Der Preis für Brent-Öl notierte zwischenzeitlich über 110 US-Dollar, fiel jedoch kürzlich unter 100 US-Dollar.
Der ADAC fordert erneut eine vorübergehende Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe, um Autofahrer zu entlasten. Diesel könnte auf den EU-Mindeststeuersatz für Energie gesenkt werden, was eine Entlastung von etwa 15 Cent pro Liter bedeuten würde. Eine weitere Maßnahme, das sogenannte Österreich-Modell, soll ab dem 1. April eingeführt werden. Dabei dürfen die Spritpreise nur einmal täglich angehoben, jedoch beliebig oft gesenkt werden.
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lionbio schrieb gestern 22:44
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Ich glaube dass Trump nur auf Zeit spielt. Der Iran hat die Bedingungen klar kommuniziert aber die USA wird diese niemals erfüllen können und wollen. Der Iran ist in der besseren strategischen Positionierung meiner Meinung nach.
1.
Möglichkeit alle Ölfelder im ganzen nahen Osten in Brand zu setzen
2.
Zerstörung der Entsalzungsanlagen und somit humanitäre Katastrophe epischen Ausmaßes
3. Schwächung des Petrodollars und jegliche Schiffe dürfen nur in Yuan abgerechnete Waren transportieren
Bodentruppen werden vermutlich das nächste Desaster für die USA.
Denke Öl Long bei 87 USD ist ein extrem interessanter Trade.
Der Wahnsinn nimmt täglich zu und Trump erstickt in seinem Geflecht aus Lügen. Scheinbar glaubt der Markt ihm aber noch immer, der Iran aber definitiv nicht mehr!!
Wird nicht lange dauern und der Iran demontieren was Trump heute wieder phantasiert hat. Vermutlich ging er davor schon Short auf WTi. Aufsicht gibts ja eh nur für die Mittelschicht insofern alles gut für Donaldo...
Obelix37 schrieb gestern 10:56
Trump ist wöchentlich ein Marktmanipulateurmitdiskutieren »
MoneydestroyerSGE schrieb 23.03.26, 15:14
denke auch.... USA scheinen in der Sackgasse ... Sorgen macht mir Israel... denen traue ich alles zumitdiskutieren »
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