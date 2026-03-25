Dieselpreis massiv gestiegen - auch Benzin teurer

Ich glaube dass Trump nur auf Zeit spielt. Der Iran hat die Bedingungen klar kommuniziert aber die USA wird diese niemals erfüllen können und wollen. Der Iran ist in der besseren strategischen Positionierung meiner Meinung nach.





1.

Möglichkeit alle Ölfelder im ganzen nahen Osten in Brand zu setzen

2.

Zerstörung der Entsalzungsanlagen und somit humanitäre Katastrophe epischen Ausmaßes

3. Schwächung des Petrodollars und jegliche Schiffe dürfen nur in Yuan abgerechnete Waren transportieren





Bodentruppen werden vermutlich das nächste Desaster für die USA.

Denke Öl Long bei 87 USD ist ein extrem interessanter Trade.





Der Wahnsinn nimmt täglich zu und Trump erstickt in seinem Geflecht aus Lügen. Scheinbar glaubt der Markt ihm aber noch immer, der Iran aber definitiv nicht mehr!!





Wird nicht lange dauern und der Iran demontieren was Trump heute wieder phantasiert hat. Vermutlich ging er davor schon Short auf WTi. Aufsicht gibts ja eh nur für die Mittelschicht insofern alles gut für Donaldo...



