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    UBS stuft SYMRISE AG auf 'Buy'

    UBS stuft SYMRISE AG auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise vor den am 29. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 98 auf 92 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Charles Eden rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem schwachen ersten Quartal, wie dies der Aromen- und Duftstoffhersteller bereits signalisiert habe. Beim Ausblick rechnet er nicht mit Anpassungen. Mit Blick auf den Iran-Krieg schrieb er, dass Symrise im Nahen Osten weniger als 3 Prozent seines Umsatzes erziele. Energiekosten machten bei Symrise etwa 2,5 Prozent des Umsatzes aus, wobei zwei Drittel davon für 2026 mit Absicherungsgeschäften oder Festpreisverträgen gesichert seien. Das Kursziel senkte er vor allem wegen der erfolgten Branchen-Abwertung./rob/tih/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:54 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 70,62EUR auf Tradegate (25. März 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Charles Eden
    Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 92
    Kursziel alt: 98
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 92,00, was eine Steigerung von +30,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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