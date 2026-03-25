Redwood AI präsentiert auf Europas Top-Biotech-Event in Lissabon
Redwood AI stellt auf der BIO-Europe Spring 2026 in Lissabon „Reactosphere“ vor – eine KI-Plattform, die Synthesewege für kleinmolekulare Chemikalien neu denkt.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Redwood AI wurde nach einem strengen Auswahlverfahren zur Präsentation beim BIO‑Europe Spring 2026 in Lissabon eingeladen.
- CEO Louis Dron präsentiert die Firma am 25. März 2026 (09:50–10:00 GMT) im Rahmen des Unternehmenspräsentationsprogramms.
- Thema der Präsentation ist „Reactosphere“ – eine KI‑gestützte Plattform zur automatisierten Evaluierung und zum Vergleich von Synthesewegen für kleinmolekulare Chemikalien.
- Reactosphere berücksichtigt betriebliche Einschränkungen (Materialverfügbarkeit, Lieferkette, Verfahrenssicherheit, Anlagenkompatibilität) und soll frühe, datenbasierte Entscheidungen zur Risikominimierung ermöglichen.
- Einsatzbereiche reichen über Pharmaforschung und -produktion hinaus (öffentliche Sicherheit, verteidigungsrelevante Anwendungen); Geschäftsmodell ist SaaS mit kontinuierlichem Lern‑/Datenvorteil und hohem Marktpotenzial (Pharma, CDMO, KI‑Wirkstoffmarkt).
- Die Mitteilung ist eine bezahlte Marketingmitteilung mit ausgewiesenen Interessenkonflikten; sie stellt keine unabhängige Anlageberatung dar und weist auf hohe Risiken (Early‑Stage/Microcap, Totalverlustrisiko) hin.
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