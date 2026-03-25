NanoNord, Anbieter von MR-Technologie zur Lithiummessung, baut nach dem dänischen Staatsbesuch in Australien seine Zusammenarbeit mit dem DLE-Marktführer ElectraLith aus

AALBORG, DÄNEMARK UND MELBOURNE, AU / ACCESS Newswire / 25. März 2026 / Das nordjütländische Technologieunternehmen NanoNord hat im Zusammenhang mit dem Staatsbesuch des Königspaares in Australien einen Auftrag über zusätzliche Messgeräte im Wert von 160.000 bis 240.000 AUD vom australischen Deeptech-Pionier ElectraLith erhalten. Der Auftrag unterstreicht das wachsende internationale Potenzial dänischer Messtechnik im Rahmen der grünen Wende.

NanoNord war Teil der Wirtschaftsdelegation während des Staatsbesuchs und nutzte die Gelegenheit, um seine Geschäftsbeziehungen zu bestehenden und neuen Kunden in Australien zu stärken. Es ist nicht das erste Mal, dass die dänische Königsfamilie mit NanoNord in Verbindung steht – das Unternehmen wurde ursprünglich vom damals noch jungen Kronprinzen Frederik offiziell eingeweiht.

Dänische Technologie misst Lithium in Echtzeit

Die Flaggschiff-Technologie von NanoNord, Tveskaeg, ist ein MR-basiertes Messgerät, das eine präzise Echtzeitmessung von Lithium und einer Reihe anderer Elemente ermöglicht. Die Technologie ist kabellos, verwendet weder Chemikalien noch Einwegmaterialien und erfordert nur minimale Kalibrierung und Wartung – was sie robust, umweltfreundlich und betriebssicher macht.

ElectraLith nutzt Tveskaeg-Geräte als zentralen Bestandteil seiner bahnbrechenden DLE-R-Technologie zur Lithiumgewinnung. DLE (Direct Lithium Extraction) ist eine neue und weitaus nachhaltigere Methode zur Gewinnung von Lithium – einem kritischen Metall in den Batterien, die die grüne Wende vorantreiben. Das volle Potenzial der Zusammenarbeit beläuft sich in den kommenden Jahren auf bis zu 10 Millionen DKK, da ElectraLith seine Technologie weltweit einführt.

Die beiden Unternehmen knüpften in Melbourne während des Empfangs der dänischen Industrie „An Evening in the Name of Business, Sport and Danish Dynamite“ Kontakte und vertieften ihre Beziehungen bei einem Treffen in der Zentrale von ElectraLith nach Abschluss der offiziellen Wirtschaftsdelegation.

Ein zufriedener Kunde am anderen Ende der Welt

„Tveskaeg ist ein wesentlicher Bestandteil unseres DLE-R-Systems, und wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit Martin und dem NanoNord-Team. Jede DLE-R-Einheit wird ein Tveskaeg-System zur Messung von Lithium enthalten, und die Bestellung weiterer Einheiten unterstreicht dessen Bedeutung für unseren Betrieb, insbesondere da wir uns auf einen raschen weltweiten Einsatz vorbereiten, um die steigende Nachfrage nach Lithium zu decken.“